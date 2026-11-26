La película animada Las Guerreras K-Pop sigue siendo un tema del que muchos hablan debido a su éxito desde que fue estrenada en 2025. Rumi, Mira y Zoey lograron ganarse el cariño de un vasto fandom y por eso también protagonizan productos, accesorios y hasta juegos de mesa.

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La película se convirtió en un fenómeno global gracias a la historia del grupo femenino HUNTR/X y su lado heroico al enfrentar a demonios. Sin embargo, dentro de la trama, también sobresalen Los Saja Boys, la banda masculina rival que oculta una oscura identidad demoníaca detrás de su carisma en el escenario.

Las mejores figuras de Jinu

Liderados por Jinu, Los Saja Boys conquistaron al público con coreografías memorables y canciones como “Soda Pop”, ganándose una base enorme de seguidores. Así, este éxito llenó el mercado de productos y artículos coleccionables inspirados en el universo del filme y sus protagonistas.

Dentro de esa oferta, a continuación se destacan las 3 mejores figuras de Jinu para sumar en tu colección:

1. Mattel Kpop Demon Hunters Jinu Figura De Acción 6.7: La figura, inspirada en KPop Demon Hunters, cobra vida en una escala de 6.7 pulgadas. Este encantador demonio está listo para captar la atención de los fans con su atuendo de actuación Soda Pop y accesorios inspirados en la película.

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2. Guerreras K-pop Saja Boys Muñeco Jinu: Su diseño articulado permite recrear diferentes poses, coreografías y escenas musicales, mientras que sus accesorios completan la experiencia. Además, incluye una base para exhibirlo, convirtiéndolo en una excelente opción para jugar o ampliar una colección de personajes de Las Guerreras K-Pop.

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3. Muñeco Artesanal Jinu K-pop: Impresa en 3D multicolor con gran nivel de detalle. Incluye base de apoyo encastrable, para mayor estabilidad. Cabeza y cuerpo giratorios/articulados, con movimiento para jugar o exhibir. Altura total: 20 cm con base incluida.