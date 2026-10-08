5 mochilas de los Saja Boys para que tus hijos puedan salir de casa con todas sus cosas y no las pierdan

Las mochilas además de convertirse en el elemento esencial para almacenar los útiles, se destaca por ser un accesorio que los niños pueden usar para guardar sus cosas al momento de salir de casa. Si tus hijos son fans de los Saja Boys que aparecen en la cinta de KPop Demon Hunter, estas son las 5 maletas que pueden llevar para que no pierdan sus cosas:



Llevar Back Pack con cierre en Zig-Zag, además de contar con el rostro de los personajes en forma de anime, cuenta con un llavero en el cierre, haciendo que sea llamativa y muy manejable. Pequeña bolsa con los cantantes en su aspecto de demonio, una gran alternativa si no quieres llevar una mochila muy grande. Bolsa de emergencia con cierre de cinta, un bolso que llenas con tus cosas para después cerrarla con las cintas que colgaras en tus hombros. Sin sus fotos, una alternativa que se destaca por tener rosa, azul y amarillo, para finalmente tener el logo de los Saja Boys y las K-Pop Demon Hunters. La alternativa mil usos, una gran opción para viajes largos, ya que cuenta con diversos cierres y espacios donde puedes cargar sus dispositivos electrónicos y que no pierdan sus cosas al salir de casa.

¿Cómo se lavan las mochilas en la lavadora?

Es importante la limpieza de las mochilas de tus hijos, con la finalidad de que no guarde suciedad y malos olores. Por eso al comprarles alguno de los ejemplares de los Saja Boys, considera aplicar los siguientes puntos:



Vacía cada uno de los rincones y bolsillos, aspira para eliminar todo el polvo o migajas que tenga. Revisa la etiqueta de lavado para evitar dañar telas delicadas. Ante manchas difíciles, aplica un poco de jabón y talla la superficie con ayuda de un cepillo suave. Introduce la mochila en una bolsa de red e ingresa a la lavadora, sigue las indicaciones. Secamos al aire libre y evita el uso de la secadora, así no dañaras la tela ni afectaras la forma que tenga.

¿Cómo limpiar una mochila sin mojarla?

Si no quieres mojar en exceso tus mochilas y no usar la lavadora, no temas, puedes hacerlo de forma sencilla siguiente unos pasos clave:

