Es oficial, estamos a pocos días de iniciar diciembre, con este mes vienen muchas fiestas navideñas, y por supuesto ocasiones para dar regalos, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 juguetes perfectos para que obsequies a niños de más de 3 años de Peppa Pig, una de las series animadas favoritas de todos los infantes.

Peppa Pig: Juguetes para regalar a niños mayores de 3 años esta Navidad 2026

Estos juguetes son ideales para que los pequeños desarrollen su creatividad al máximo y se diviertan creando historias fantásticas de sus personajes favoritos de Peppa Pig. Por otro lado, si bien pueden jugar de forma individual, también pueden compartir esta actividad con más niños. Estos juguetes harán que los niños estimulen su motricidad.

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Peppa Pig: Juguete con armario de ropa y accesorios para regalar esta Navidad 2026

Esta idea, como su nombre lo indica, es un juguete de Peppa Pig que incluye un armario de ropa, el cual mide 15 cm e incluye 14 accesorios como alas de hada, varitas, bolsas, una corona, un sombrero, carteras, y muchos más. Con estos los infantes podrán crear todos los estilos que se les ocurran. Su precio es de $420 pesos mexicanos y lo puedes conseguir en la página oficial de Hasbro. Además de esto, es un juguete fácil de transportar a cualquier lugar.

Juguetes de Peppa Pig para Navidad 2026 Juguetes de Peppa Pig para Navidad 2026 a niños mayores de 3 años (Crédito: Hasbro)

Peppa Pig: Juguete de Evie Gruñidos con sonidos para regalar esta Navidad 2026

Este juguete es perfecto para los pequeños que aman a la hermanita de Peppa Pig: Evie así como los muñecos de bebé, ya que este es uno de ellos, sin embargo cuenta con una característica muy especial; cuenta con más de 20 efectos de sonidos distintos que cambian cuando la haces saltar, alimentas o acuestas. Incluye un chupón, biberón y babero. Su precio es de $378 pesos mexicanos y lo puedes conseguir en Amazon o el sitio web de Hasbro.

Peppa Pig: Juguete de Suzy Sheep para regalar esta Navidad 2026

Este juguete es ideal para los niños y niñas que aman al personaje de Suzy Sheep, la mejor amiga de Peppa Pig. Este consiste en una figura del personaje, la cual mide 15 cm de altura e incluye 6 accesorios distintos para vestirla como atuendos de fútbol (camiseta azul, pantalones cortos, tenis) y de danza (camiseta rosa, tutú, zapatos de baile). Su precio es de $216 pesos mexicanos, y lo puedes conseguir en la página oficial de Hasbro así como en Amazon. El tamaño es portátil por lo que se puede llevar a todas partes.

Juguetes de Peppa Pig Juguetes de Peppea Pig para regalar en Navidad (Crédito: Hasbro)

Peppa Pig: Juguete casa rodante para regalar esta Navidad 2026

Este juguete es ideal para los pequeños que aman las casas rodantes y Peppa Pig ya que se mezclan ambos. Su precio es de $466 pesos mexicanos. Lo puedes conseguir en Amazon o la página oficial de Hasbro. Se incluyen 3 figuras y 6 accesorios. La casa incluye un asador con elotes, una mesita, dos patines y dos sillas así como a 3 personajes de la serie animada. Los pequeños podrán crear muchas historias fantásticas.