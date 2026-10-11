Hora EXACTA para ver en vivo el estreno de Lotería del Crimen, temporada 5, GRATIS en Azteca 7

Prepárate porque se acerca el momento de disfrutar una nueva dosis de suspenso y crimen con la temporada 5 de Lotería del Crimen, la cual se estrena este lunes 12 de octubre de 2026 a las 10:30 de la noche por Azteca 7. Así es, la querida serie mexicana regresa con nuevos casos para la Unidad de Investigación Criminal y podrás seguirla completamente gratis por televisión abierta de lunes a jueves. Ahora ya lo sabes, si quieres disfrutar desde el primer episodio en vivo, tienes una cita este lunes.

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¿A qué hora se estrena Lotería del Crimen 5?

Si ya estás más que listo para disfrutar de los nuevos episodios, no te olvides de que la quinta temporada de Lotería del Crimen estará en Azteca 7 a partir de las 10:30 pm.

¿Qué días pasan los capítulos de la temporada 5?

Debes recordar que los nuevos episodios de la Lotería del Crimen se van a transmitir de lunes a jueves. Recuerda no perderte ni uno solo de los capítulos para que sigas el hilo de lo que sucede con cada sospechoso en cada una de las emisiones.

¡Así fue la presentación de la quinta temporada de Lotería del Crimen!

¿Dónde ver Lotería del Crimen en vivo y gratis?

Para disfrutar de todos los capítulos de esta temporada de Lotería del Crimen no necesitas tener ninguna suscripción. Lo único que tienes que hacer es sintonizar Azteca 7 en el horario y fecha que ya te dimos y lo podrás ver totalmente gratis. Por si fuera poco, también puedes ingresar al sitio web y verlo de manera gratuita dando clic aquí.

Así que ya lo sabes, tienes una cita este lunes 12 de octubre a las 10:30 pm por la señal de Azteca 7 para ver La Lotería del Crimen temporada 5.