Recientemente se reveló el calendario oficial del Tecate Pal Norte 2027, con lo que se han generado diversas reacciones y sobre todo entusiasmo por quienes desean acudir a uno de los eventos musicales más importantes de México. Y si tienes la duda de cuánto podría llegarte a costar entre vuelos, hoteles y comidas, toma en cuenta que la experiencia completa y con mediana comodidad podría rondar los 11 mil pesos mexicanos por los 3 días de festival.

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¿Cuánto cuestan los boletos para Tecate Pa’l Norte 2027?

El primer gasto que se debe considerar es conseguir las entradas para el festival. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer en su modalidad de abonos, los precios reportados fueron los siguientes:

General: 4,820 pesos.

General Plus: 5,975 pesos.

Ascendente: 7,480 pesos.

VIP GNP: 10,105 pesos.

No obstante, es importante considerar que estos precios corresponden a la etapa inicial, por lo que, conforme los días pasan, los costos podrían variar de manera significativa.

¿Cuánto cuesta hospedarse en Monterrey durante el Tecate Pa’l Norte?

Si planeas asistir al evento por fuera de Monterrey, es importante tomar en cuenta gastos de alojamiento. Una alternativa para las fechas de festivales es compartir alojamiento en hoteles o sitios de renta por aplicación.

Reportes anteriores señalan que los hoteles de la zona reportan cargos que van de los 1,500 pesos a los 3,000 pesos nacionales, mientras que las noches en hotel van de los 3,000 a los 5,000 pesos, mientras que en departamentos compartidos la noche podría rondar los 3,700 pesos por persona. (Todos los costos son especulativos y se manejan en moneda nacional).

¿Cuánto cuesta llegar al Parque Fundidora?

Si te hospedas en el centro de Monterrey o en zonas cercanas, puedes utilizar el transporte público para llegar al festival. Una de las principales alternativas es el Metro, el cual reporta un costo de 9,90 pesos por viaje.

Mientras que alrededor de la zona y dentro del recinto, el costo de aparcamiento puede ir de entre los 300 a los 1,200 pesos.

Viajé desde la Ciudad de México. Ahora bien, si planeas asistir al festival desde la Ciudad de México, se debe contemplar un viaje redondo, el cual en autobús podría rondar los 1,500 pesos por vuelta, mientras que en avión podría superar los 4,000 pesos por vuelta.

¿Cuánto dinero necesitas para comer durante los tres días en el Tecate Pa’l Norte?

Otro aspecto que se debe considerar son las comidas y bebidas, tanto dentro como fuera del festival, pues de acuerdo con referencias anteriores, consumir dentro del lugar bebidas moderadas y algún alimento puede tener un costo de entre los 800 y los 1,50 pesos por día.

¿Cuánto cuesta ir a Tecate Pa’l Norte 2027 desde CDMX?

Ahora, tomando en cuenta todo lo anterior, es posible estimar que un viaje desde la Ciudad de México rumbo al Tecate Pa’l Norte 2027, con un presupuesto moderado, tomando en cuenta movilidad, hospedaje y alimentos, podría rondar los 11 mil pesos o elevarse hasta superar los 22 mil pesos para una experiencia sin tantas restricciones.