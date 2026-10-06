¿Que siempre no se va? Aleks Syntek dará concierto GRATIS

En las últimas semanas, la leyenda de la música Aleks Syntek se ha mantenido en el centro de los reflectores y dentro de la conversación digital, más aún después de que afirmara que se retiraría de México. No obstante, a pesar de sus polémicas declaraciones, recientemente se dio a conocer que el músico dará un concierto gratuito en Tabasco.

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¿Qué se sabe sobre el concierto gratuito de Aleks Syntek en Tabasco?

De manera oficial se dio a conocer que el cantautor mexicano Aleks Syntek ofrecerá un concierto gratuito en Villahermosa, Tabasco, el domingo 15 de noviembre de 2026 como parte del 15.° Festival del Chocolate. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, este espectáculo se llevará a cabo dentro del Teatro al Aire Libre del Parque Tabasco, en donde se espera que el músico interprete algunos de sus grandes éxitos como parte de las celebraciones de sus 35 años de trayectoria.

¿Por qué ha llamado la atención este evento?

Al confirmarse la participación de Aleks Syntek dentro del cartel del evento, la comunidad digital ya ha comenzado a dar todo tipo de opiniones, pues recientemente tuvo un momento viral durante las celebraciones de las fiestas patrias, situación que derivó en un anuncio por parte del músico sobre su intención de dejar el país.

¿Por qué se ha vuelto tan viral la presencia de Aleks Syntek?

Es importante destacar que la presencia de Syntek en Tabasco volvió a generar especializaciones después de que el músico regañara al público durante las celebraciones del Grito de Independencia de septiembre de 2026 en la CDMX, situación que derivó en anunciar un falso retiro del país por "salud mental".

No obstante, el cantautor también se vio envuelto en comentarios tras tirar un disco de Karol G al inodoro en 2024 como parte de su constante cruzada contra el reguetón, situación que se suma a las duras críticas que recibió a inicios de 2024 por relatar con orgullo que conoció a su esposa cuando ella tenía 15 años y él 23, reavivando el estigma de su escándalo de 2018.