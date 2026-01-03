Cantante mexicano se baja de Tour con diferentes agrupaciones para continuar con su proyecto como solista

Virlán García es el cantante mexicano que decidió causar baja de La Parranda Tour, pues su objetivo para este 2026 es continuar con su proyecto como solista y hacer su propia gira, la cual ya tiene nombre. El cantautor dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales y cuándo será la última fecha de que se presente junto a sus colegas. Estos conciertos serán gratis en la Feria de León 2026 .

"Nuestra última fecha con 'La Parranda Tour' será el 16 de enero en la Arena Ciudad de México. Nosotros continuamos un camino nuevo, trabajando de manera independiente con 'Mi Entorno Tour 2026', el cual estará llegando a tu ciudad muy pronto", compartió el cantante de regional mexicano en su cuenta de Instagram.

Virlán García decidió bajarse de La Parranda Tour para iniciar su gira en solitario|Virlán García

Con ello, García da por finalizada una colaboración junto a Los Perdidos de Sinaloa y Alta Consigna, que fueron los iniciadores de este proyecto que arrancó a principios de 2025. Ahora, el concepto continuará, por lo que contemplaron al cantante Crecer Germán y en sus primeras fechas de 2026 tendrán como invitado especial a José Manuel, exvocalista de Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.

¿Quién es Virlán García, cantante que se baja de importante Tour?

Virlán García es un joven cantautor de 28 años que nació en Guasave, Sinaloa. Desde muy pequeño comenzó tocar la guitarra y fue a los 19 años que lanzó “Y cambio mi suerte”, con el que se dio a conocer en el mundo de la música y le abrió mercado tanto en México como en Estados Unidos.

Su gran éxito llegó en 2018 con la canción “En dónde está tu amor”, la cual es la más representativa del cantante sinaloense. Actualmente, sigue con el mismo estilo que lo llevó al estrellato y que hace 10 años fue el mayor auge: sierreño.

En 2025 formó parte de La Parranda Tour, un concepto que reunió a los mayores exponentes de la música sierreña que marcaron una etapa con sus canciones. Ahora, se enfocará en su carrera, en la que se espere lance material discográfico nuevo, para así dar por iniciada su nueva gira.