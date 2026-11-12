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¡Dos horas de Gorillaz, TOP y The Strokes! Conoce los horarios OFICIALES del Corona Capital 2026

Año con año hay quienes están felices y quienes no tanto por cómo quedan los artistas... Pero habrán sets con larga duración.

4 minutos lectura
Escrito por: André Gutiérrez

A casi una semana del inicio de actividades del festival, se han revelado los horarios oficiales del Corona Capital 2026 y sí… Habrá quienes hagan corajes y quienes se vayan felices con la manera en cómo se han acomodado los sets de los artistas, por lo que te compartiremos todo lo que debes saber.

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El Corona Capital 2026 iniciará el próximo viernes 20 de noviembre con Gorillaz, Mumford & Sons, Yung Lean, James Blake y The Kooks como headliners; el sábado será Twenty One Pilots, The Offspring, Pierce The Veil, Underworld y Mother Mother; finalmente el domingo será liderado por The Strokes, The XX, Lola Young, Lil Yatchy y Bunt, pero ¿Cómo quedarán sus sets?

Horarios OFICIALES del Corona Capital 2026

El Corona Capital 2026 ya está a la vuelta de la esquina y de manera oficial, estos son los horarios para esta edición, ¿Qué te parecen?

Horarios del Corona Capital 2026; viernes 20 de noviembre

Escenario Corona

  • Hot Milk - 15:20 a 16:00
  • Sofia Isella - 16:40 a 17:20
  • Chvrches - 18:10 a 19:00
  • Yung Lean - 20:25 a 21:30
  • Gorillaz - 23:00 - 01:00

Escenario Doritos

  • Friko - 16:00 a 16:40
  • Chezile - 17:20 a 18:10
  • The Kooks - 19:00 a 20:10
  • Mumford & Sons - 21:30 a 23:00

Escenario Corona Cero

  • Absolutely - 16:00 a 16:40
  • Violet Grohl - 17:20 a 18:10
  • Cmat - 19:00 a 20:10
  • James Blake - 21:30 a 23:00

Escenario Nivea

  • Oive Jones - 15:20 a 16:00
  • The Sinseers - 16:40 a 17:20
  • Grace Ives - 18:10 a 19:00
  • Durand Jones & The Indications - 20:10 a 21:30

Escenario Viva Tent

  • Darianna Everett - 15:30 a 16:00
  • Anna Luna - 16:20 a 17:00
  • Model / Actriz- 17:30 a 18:10
  • Rip Magic - 18:40 a 19:30
  • JMSN - 20:00 a 21:00
  • Fcukers - 21:40 a 22:40
  • Jamie XX- 23:20 a 0:20

Horarios del Corona Capital 2026; sábado 21 de noviembre

Escenario Corona

  • Quaters - 15:20 a 16:00
  • Sawyer Hill - 16:40 a 17:20
  • Balu Brigada - 18:10 a 19:00
  • Pierce The Veil - 20:10 a 21:30
  • Twenty One Pilots - 23:00 - 01:00

Escenario Doritos

  • We Are Scientists - 16:00 a 16:40
  • Dope Lemon - 17:20 a 18:10
  • Mother Mother - 19:00 a 20:10
  • The Offspring - 21:30 a 23:00

Escenario Corona Cero

  • Militarie Gun- 16:00 a 16:40
  • Baby Queen - 17:20 a 18:10
  • Maise Peters - 19:00 a 20:10
  • Underorlds - 21:30 a 23:00

Escenario Nivea

  • Jordana - 15:20 a 16:00
  • Strawberry Guy- 16:40 a 17:20
  • Ztella - 18:10 a 19:00
  • BØRNS - 20:10 a 21:30
  • Sebastien Tellier - 23:00 a 00:00

Escenario Viva Tent

  • Filipe Gordon - 15:30 a 16:00
  • Ms*Gloon - 16:20 a 17:00
  • Princess Chelsea - 17:30 a 18:10
  • The Help - 18:40 a 19:30
  • New Constellations - 20:00 a 21:00
  • Peaches - 21:40 a 22:40
  • Rikas - 23:20 a 0:20

Horarios del Corona Capital 2026; domingo 22 de noviembre

Escenario Corona

  • Ratboys - 15:20 a 16:00
  • Good Kid - 16:40 a 17:20
  • The Black Crowes - 18:10 a 19:00
  • Lola Young - 20:20 a 21:20
  • The Strokes - 23:00 - 01:00

Escenario Doritos

  • Bad Suns - 16:00 a 16:40
  • Maniac Streets Preachers- 17:20 a 18:10
  • BUNT (In The World) - 19:00 a 20:10
  • The XX - 21:30 a 23:00

Escenario Corona Cero

  • Freak Slug - 16:00 a 16:40
  • Angine De Poitrine- 17:20 a 18:10
  • Johnnyv Marr - 19:00 a 20:10
  • Lil Yatchy - 21:30 a 23:00

Escenario Nivea

  • Roar - 15:20 a 16:00
  • tipling Rock - 16:40 a 17:20
  • Loyle Carner :10 a 19:00
  • Tricky - 20:10 a 21:30

Escenario Viva Tent

  • Céline Dessberg - 15:30 a 16:00
  • Moyka - 16:20 a 17:00
  • Ninajirachi - 17:30 a 18:10
  • Ela Minus - 18:40 a 19:30
  • Purity Ring - 20:00 a 21:00
  • Rey Run - 21:40 a 22:40
  • Santi Gold - 23:20 a 0:20
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