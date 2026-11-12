A casi una semana del inicio de actividades del festival, se han revelado los horarios oficiales del Corona Capital 2026 y sí… Habrá quienes hagan corajes y quienes se vayan felices con la manera en cómo se han acomodado los sets de los artistas, por lo que te compartiremos todo lo que debes saber.
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El Corona Capital 2026 iniciará el próximo viernes 20 de noviembre con Gorillaz, Mumford & Sons, Yung Lean, James Blake y The Kooks como headliners; el sábado será Twenty One Pilots, The Offspring, Pierce The Veil, Underworld y Mother Mother; finalmente el domingo será liderado por The Strokes, The XX, Lola Young, Lil Yatchy y Bunt, pero ¿Cómo quedarán sus sets?
Horarios OFICIALES del Corona Capital 2026
El Corona Capital 2026 ya está a la vuelta de la esquina y de manera oficial, estos son los horarios para esta edición, ¿Qué te parecen?
Horarios del Corona Capital 2026; viernes 20 de noviembre
Escenario Corona
- Hot Milk - 15:20 a 16:00
- Sofia Isella - 16:40 a 17:20
- Chvrches - 18:10 a 19:00
- Yung Lean - 20:25 a 21:30
- Gorillaz - 23:00 - 01:00
Escenario Doritos
- Friko - 16:00 a 16:40
- Chezile - 17:20 a 18:10
- The Kooks - 19:00 a 20:10
- Mumford & Sons - 21:30 a 23:00
Escenario Corona Cero
- Absolutely - 16:00 a 16:40
- Violet Grohl - 17:20 a 18:10
- Cmat - 19:00 a 20:10
- James Blake - 21:30 a 23:00
Escenario Nivea
- Oive Jones - 15:20 a 16:00
- The Sinseers - 16:40 a 17:20
- Grace Ives - 18:10 a 19:00
- Durand Jones & The Indications - 20:10 a 21:30
Escenario Viva Tent
- Darianna Everett - 15:30 a 16:00
- Anna Luna - 16:20 a 17:00
- Model / Actriz- 17:30 a 18:10
- Rip Magic - 18:40 a 19:30
- JMSN - 20:00 a 21:00
- Fcukers - 21:40 a 22:40
- Jamie XX- 23:20 a 0:20
Horarios del Corona Capital 2026; sábado 21 de noviembre
Escenario Corona
- Quaters - 15:20 a 16:00
- Sawyer Hill - 16:40 a 17:20
- Balu Brigada - 18:10 a 19:00
- Pierce The Veil - 20:10 a 21:30
- Twenty One Pilots - 23:00 - 01:00
Escenario Doritos
- We Are Scientists - 16:00 a 16:40
- Dope Lemon - 17:20 a 18:10
- Mother Mother - 19:00 a 20:10
- The Offspring - 21:30 a 23:00
Escenario Corona Cero
- Militarie Gun- 16:00 a 16:40
- Baby Queen - 17:20 a 18:10
- Maise Peters - 19:00 a 20:10
- Underorlds - 21:30 a 23:00
Escenario Nivea
- Jordana - 15:20 a 16:00
- Strawberry Guy- 16:40 a 17:20
- Ztella - 18:10 a 19:00
- BØRNS - 20:10 a 21:30
- Sebastien Tellier - 23:00 a 00:00
Escenario Viva Tent
- Filipe Gordon - 15:30 a 16:00
- Ms*Gloon - 16:20 a 17:00
- Princess Chelsea - 17:30 a 18:10
- The Help - 18:40 a 19:30
- New Constellations - 20:00 a 21:00
- Peaches - 21:40 a 22:40
- Rikas - 23:20 a 0:20
Horarios del Corona Capital 2026; domingo 22 de noviembre
Escenario Corona
- Ratboys - 15:20 a 16:00
- Good Kid - 16:40 a 17:20
- The Black Crowes - 18:10 a 19:00
- Lola Young - 20:20 a 21:20
- The Strokes - 23:00 - 01:00
Escenario Doritos
- Bad Suns - 16:00 a 16:40
- Maniac Streets Preachers- 17:20 a 18:10
- BUNT (In The World) - 19:00 a 20:10
- The XX - 21:30 a 23:00
Escenario Corona Cero
- Freak Slug - 16:00 a 16:40
- Angine De Poitrine- 17:20 a 18:10
- Johnnyv Marr - 19:00 a 20:10
- Lil Yatchy - 21:30 a 23:00
Escenario Nivea
- Roar - 15:20 a 16:00
- tipling Rock - 16:40 a 17:20
- Loyle Carner :10 a 19:00
- Tricky - 20:10 a 21:30
Escenario Viva Tent
- Céline Dessberg - 15:30 a 16:00
- Moyka - 16:20 a 17:00
- Ninajirachi - 17:30 a 18:10
- Ela Minus - 18:40 a 19:30
- Purity Ring - 20:00 a 21:00
- Rey Run - 21:40 a 22:40
- Santi Gold - 23:20 a 0:20