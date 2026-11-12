A una semana de que se confirmara el concierto de Gorillaz en el Palacio de los Deportes de la CDMX como parte del ‘The Mountain Tour’, el cuál ofrecerán días después de tocar en el Corona Capital, se han revelado los precios oficiales, mismos que te compartiremos para que no te encariñes con tu aguinaldo…

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Aunque era un secreto a voces que Damon Albarn llegaría en solitario con esta banda virtual a la Ciudad de México, antes de que termine el 2026, finalmente se confirmó que estarán tocando el próximo viernes 11 de diciembre e incluso ya hay precios oficiales luego de que iniciaran las preventas, mismos que superan hasta los 5 mil pesos.

¿Cuál es el precio de los boletos del concierto de Gorillaz en el Palacio de los Deportes?

Si creías que verles en solitario podría ser una mucho mejor idea que en el Corona Capital 2026, tenemos algunos detalles a tomar en cuenta pues esta es la lista oficial de precios del concierto de Gorillaz en el Palacio de los Deportes (ya con cargos incluidos):

Pista (General): $2,951

Nivel B: $4,191 - $5,029

- Nivel C: $2,455 - $2,946

- Nivel D: $1,835 - $2,202

- Nivel E: $1,215 - $1,458

Los rumores son ciertos. GORILLAZ llega con The Mountain Tour el 11 de diciembre al Palacio Deportes 🗻🔥 #GranVentaHSBC 12 y 13 de noviembre pic.twitter.com/P147Tw83VL — Ocesa Total (@ocesa_total) November 5, 2026

¿Cuándo son las ventas y preventas del concierto de Gorillaz en el Palacio de los Deportes de la CDMX?

Estas son las fechas y horarios que debes de considerar si quieres ir a ver la música de a 2D, Murdoc, Noodle y Russell:

Gran Venta HSBC: Jueves 12 de noviembre a las 11:00 am

Gran Venta HSBC: Viernes 13 de noviembre a las 11:00 am

Venta General: Sábado 14 de noviembre a las 11:00 am

¿Ver a Gorillaz en el Corona Capital o en su concierto en el Palacio de los Deportes?

Recuerda que para este concierto, será Luisa Almaguer quien estará abriendo el show, por lo que se espera una noche única, eso sí, en un formato más hecho a su medida, pues dependerá de cómo prefieres verlos, si en festival al aire libre con un set ligeramente reducido o en su show completo en un venue cerrado y con butacas.