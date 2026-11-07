Este domingo 08 de noviembre la banda originaria de Zacatecas, Enjambre se estará presentando de manera completamente gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, por lo que te contaremos todo lo que debes de saber sobre este imperdible concierto.

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Consolidadas como una de las bandas mexicanas más importantes de las últimas dos décadas, Enjambre llegará a uno de los escenarios más importantes del país tras haber llenado el Estadio GNP hace unos meses.

¿A qué hora es el concierto de Enjambre en el Zócalo?

Se ha confirmado que Luis Humberto Navejas y compañía subirán al escenario en punto de las 6:40 de la tarde y el siguiente artista, Alexander Acha saldrá a las 8:10, por lo que se espera que su set sea de de al menos 1 hora, por lo que te recomendamos ser puntual.

Este evento gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México estará marcado por la participación de varios artistas, por lo que es importante que consideres que podría estar lleno el espacio pues se estarán presentando:

Mau y Ricky: 5:20

Enjambre: 6:40

Alexander Acha: 8:10

Banda Los Recoditos: 9:15

¿Cuál será el setlist de Enjambre en el Zócalo de la CDMX?

De acuerdo a las últimas presentaciones que ha tenido Enjambre en la gira “Daños Luz 2026”, estas son las canciones que podríamos escuchar:

Desfases

Ausencia de cocina

Dulce soledad

Intruso

Visita

Cobarde

Madrugada

Cámara de faltas

Por esta razón

Manía cardíaca

Último tema

Segundo tema

Noches de Salón

Tengo la piel cansada de la tarde

Elemento

Vida en el espejo

La duda

Impacto

Somos ajenos

Con casi 20 años de trayectoria, Enjambre se ha posicionado como una de las bandas de rock más importantes de todo México, sobre todo en un momento en el que es más complicado que una agrupación de este tipo logre prevalecer y mantener su esencia.