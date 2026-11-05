Luego de horas de rumores, este jueves se ha hecho oficial que la banda Gorillaz estará dando un concierto este 11 de diciembre de 2026 en la Ciudad de México, a unos cuántos días de su presentación en el Corona Capital, justo como te lo habíamos compartido con anticipación.

Siendo una de las bandas más queridas de todo México, todo parece indicar que una sola presentación en la CDMX no será suficiente, por lo que Gorillaz abrió una tercera fecha en nuestro país como parte de esta gira ‘The Mountain Tour 2026′ con la que se encuentran promocionando su último material de estudio.

Gorillaz confirma concierto en el Palacio de los Deportes este diciembre de 2026

La tarde de este jueves, Ocesa reveló la fecha oficial de la nueva presentación de Gorillaz en la Ciudad de México, fijando el próximo viernes 11 de diciembre de 2026 en un concierto que promete ser más que épico, en donde estarán siendo acompañados por la artista mexicana revelación: Luisa Almaguer.

Se espera que con este concierto se cierren sus presentaciones en tierras aztecas o al menos de momento, pues el líder de la banda (en la vida real), Damon Albarn ha expresado su gusto por presentarse en nuestro país en cada proyecto que ha formado como Blur o Africa Express, siendo este último con el que ya colaboró con la mexicana Luisa Almaguer.

Preventa de Gorillaz en el Palacio de los Deportes este 2026

A través de redes sociales, Ocesa confirmó que la preventa bancaria será este 12 y 13 de noviembre, por lo que habrá que estar atentos a los canales oficiales para conocer la hora específica y los precios oficiales de este show en solitario.

Con esta noticia todos los fans podrán irse preparando para vivir uno de los mejores espectáculos en la actualidad a manos de Damon Albarn y compañía.