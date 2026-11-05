Este jueves ha comenzado a surgir el rumor de que la banda virtual Gorillaz estaría ofreciendo un concierto en solitario en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México este mismo 2026, esto unos cuántos días después de su presentación en el Corona Capital 2026 y en Jalisco.

Aunque esta información no se ha confirmado por la banda ni por la promotora de Ocesa, hay capturas en internet de una supuesta filtración que señala que la banda creada por Damon Albarn estaría abriendo un show en solitario como parte de su gira ‘The Mountain Tour 2026′.

¿Cuándo será el concierto de Gorillaz en el Palacio de los Deportes filtrado?

Hace unos minutos comenzaron a circular en redes sociales presuntas capturas de pantalla sobre un concierto programado para el día viernes 8 de diciembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, anuncio “filtrado” y que saldría a días de su presentación en el Corona Capital 2026, en donde estarán tocando el día viernes 20 de noviembre.

Si bien, esta filtración no tiene sustentos más que capturas de pantalla, fue justamente en el Palacio de los Deportes la última vez que Gorillaz se presentó en la CDMX en el 2018 y podrían tomar una dinámica similar a la de Paul McCartney, quien tras agotar sus presentaciones en el Estadio GNP de la Ciudad de México también estuvo en el Corona Capital del 2024.

¿Gorillaz en el Palacio de los Deportes este 11 de diciembre? Todo parece indicar que sí. 👀



Se le escapó a un becario pues HSBC habría filtrado la fecha del concierto y, aunque la publicación ya fue borrada, el evento ya aparece en Ticketmaster. ¿Comprarás boletos? #gorillaz pic.twitter.com/b785P18qTs — Disco Rayado (@discorayado_mx) November 5, 2026

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el concierto de Gorillaz en el Palacio de los Deportes?

Tomando en cuenta la presunta información filtrada, la preventa sería este próximo jueves 12 de noviembre en punto de las 11:00 am, aunque a falta de la confirmación del concierto, habría que estar al pendiente de qué tipo de preventas habrán además de las bancarias y cuándo sería la venta al público en general así como de los hipotéticos precios.