Corona Capital 2026 anuncia cambios en su cartel, esto es lo que pasó con el artista:
Este miércoles 23 de septiembre el festival Corona Capital anunció cambios en su cartel para la edición 2026 que nadie esperaba:
Este miércoles el festival de música Corona Capital ha anunciado un gran cambio imprevisto para su edición 2026, pues aunque hace meses que se reveló el cartel oficial, hay un artista que ha obligado a modificarlo, sorprendiendo tanto a propios como extraños del festival.
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Se trata del músico francés Sábastien Tellier, quien se ha sumado el día sábado a los actos en vivo que tendrá esta edición, que poco a poco ha comenzado a preparar todo para uno de los festivales más esperados del año y que compartirá día con bandas como Twenty One Pilots, The Offspring, Pierce The Veil o Underwolrd.
¿Quién es Sébastien Tellier?
Sébastien Tellier es uno de los artistas franceses más reconocidos de la actualidad, donde tras más de 25 años de trayectoria se ha consolidado como uno de los referentes de la música electrónica moderna, el cuál se caracteriza por su estilo siempre vanguardista.
Combinando elementos de música synth-pop, folk y arreglos de orquesta, Sébastien Tellier ha logrado influir como pocos artistas en la escena mundial, dejando un sello característicos y hoy en día siendo considerado como uno de los proyectos más interesantes de todo el cartel del festival, aunque sumarse al Corona Capital le ha valido cancelar su presentación programada en la CDMX el próximo miércoles 30 de septiembre.
¿Qué bandas forman parte del cartel del Corona Capital 2026?
Esta edición del Corona Capital se celebrará en tres días, donde podremos escuchar una gran diversidad de proyectos.
Viernes 20 de noviembre:
- Gorillaz
- Momford & Sons
- Daniel Caesar
- James Blake
- The Kooks
- Durand Jones & The Indications
- Fcukers
- Friko
- Grace Ives
- Hot Milk
- Jmsn
- Model/Actriz
- Olive Jones
- Rip Magic
- Thee Sinseers
- Sofia Isella
- Violet Grohl
- Yung Lean
Sábado 21 de noviembre
- Twenty One Pilots
- The Offspring
- Pierce The Veil
- Underworld
- Mother Mother
- Baby Queen
- Sébastien Tellier
- Balu Brigada
- BØRNS
- Dope Lemon
- The Hellp
- Jordana
- Maisie Peters
- Militarie Gun
- Ms. Gloom
- New Constellations
- Peaches
- Princess Chelsea
- Quarters
- Rikas
- Sawyer Hill
- Strawberry Guy
- We Are Scientists
- Ztella
Domingo 22 de noviembre
- The Strokes
- The xx
- Lola Young
- Lil Yachty
- Bunt
- Angine De Poitrine
- Bad Suns
- The Black Crowes
- Celine Dessberg
- Ela Minus
- Freak Slug
- Good Kid
- Johnny Marr
- Loyle Carner
- Manic Street Preachers
- Moyka
- Ninajirachi
- Purity Ring
- Ratboys
- Rev Run
- Roar
- Santigold
- Tipling Rock
- Tricky