Este sábado 14 de noviembre Garbage dará un concierto completamente gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, por lo que miles de fans de la banda lidera por Shirley Manson se darán cita en el corazón del Centro Histórico para corear las canciones que han marcado a más de una generación.
Te puede interesar: ¡Dos horas de Gorillaz, TOP y The Strokes! Conoce los horarios OFICIALES del Corona Capital 2026
Siendo uno de los conciertos gratuitos más esperados del año, probablemente no te querrás perder ningún detalle, por lo que te recomendamos ser puntual, pues este iniciará en punto de las 8:00 pm y es importante que tomes tus precauciones porque por lo regular, la estación del Metro de Zócalo permanece cerrada en este tipo de eventos, por lo que es recomendable llegar por Bellas Artes, Allende o Pino Suárez.
¿Cuál es el setlist de Garbage en el Zócalo?
La banda estadounidense / escocesa llegará a presentar sus mayores hits así como canciones de su última producción, en donde de acuerdo a lo que han tocado este año, podríamos escuchar:
- There’s No Future in Optimism
- Hold
- Empty
- I Think I’m Paranoid
- Stupid Girl
- Right Between the Eyes
- Vow
- No Horses
- It’s All Over but the Crying
- Have We Met (The Void)
- Control
- Chinese Fire Horse
- Special
- When I Grow Up
- Cherry Lips (Go Baby Go!)
- Push It
- The Day That I Met God
- Only Happy When It Rains
¿Quién abrirá el concierto de Garbage en el Zócalo?
Anteriormente se había anunciado que el proyecto conocido como MUÑEKI77A, aunque finalmente este no se presentará debido a controversias en redes sociales, por lo que Garbage estarán tocando en solitario.
Además, se hablaba de que la banda regiomontana The Warning también formaría parte de este evento, aunque la realidad es que se debe a que una de las integrantes compartiría únicamente una canción en el escenario, no una presentación completa.