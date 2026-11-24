Este fin de semana se estará llevando a cabo del Coca-Cola Flow Fest 2027, uno de los eventos más esperados del año y a decir verdad unos de los festivales de música urbana MÁS importantes de todo el continente, pues además de contar con los mejores exponentes del momento hay algunas letras chicas que andan (tendos) definiendo el nuevo sonido.

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Por ello, te compartiremos una lista con proyectos que debes de ver SÍ o SÍ antes de que se peguen globales y sea más complicado de ver, tomando en cuenta que hoy se revelaron los horarios oficiales, te compartiremos una breve guía sobre quienes puedes ver este sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Horarios del Coca Cola Flow Fest para ver el sábado

Es importante que sepas que las actividades inician a las 15:00 horas y con 5 escenarios disponibles esto será una auténtica fiesta, donde te sugerimos ver:

Iremos por partes, pues con una gran cantidad de artistas, estas son las letras más pequeñas que por nada te puedes perder donde figura Alanis Yuki, una de las propuestas más frescas que juega con diversos ritmos y texturas en sus canciones.

Si lo tuyo es bailar, la argentina Six Sex será una gran alternativa, pues aunque su show se caracteriza por ser irreverente, sus ritmos te invitarán a no parar de moverte y saltar en todo su set.

será una gran alternativa, pues aunque su show se caracteriza por ser irreverente, sus ritmos te invitarán a no parar de moverte y saltar en todo su set. C.R.O. llega como una de las apuestas más altas por la escena argentina de trap, por lo que seguramente nos espera un set lleno de mucha energía y actitud única dentro del festival.

llega como una de las apuestas más altas por la escena argentina de trap, por lo que seguramente nos espera un set lleno de mucha energía y actitud única dentro del festival. Sí, este festival estará marcado por el regional moderno (corridos tumbados) y uno de los exponentes más importantes es Eme Malafe quien por años ha trabajado de la mano de grandes artistas, por lo que podría ser una de las nuevas caras de este género.

Artistas del Coca Cola Flow Fest para ver el domingo

El cierre del festival estará marcado debido a que las presentaciones comienzan un poco más temprano, siendo que los primeros artistas sonarán en punto de las 14:45 y nuestras recomendaciones para ese día son: