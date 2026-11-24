Este martes 24 de noviembre se ha revelado de manera oficial el cartel de la tan esperada edición del Pal’ Norte 2027, el cual contará con grandes sorpresas pues reunirá a lo mejor de la escena mundial con nombres como Travis Scott, Post Malone, Latin Mafia, Charli XCX, Milo J, Arcade Fire y Young Miko.

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Poco a poco los festivales de México comienzan a dar señales de vida y en su carrera por ser el más importante de todo el país (¿Y Latinoamérica?), el Tecate Pal’ Norte ha dado un gran golpe de autoridad, por lo que seguramente esta edición será una de las más recordadas los próximos 26, 27 y 28 de marzo de 2027.

¿Qué artistas están en el cartel del Tecate Pal’ Norte 2027?

Si algo caracteriza este festival de música regiomontano es que en sus últimas ediciones vivimos tres días de música, donde cada vez que se anuncia el cartel es por día, el cuál en este 2027 será:

Bandas y artistas del Tecate Pal’ Norte 2027 del viernes 26 de marzo

Travis Scott

The Neighbourhood

Caifanes

Latin Mafia

Rave

Milo J

Kasabian

Angine de Poitrine

Deadmaus

Polo & Pan

Riize

Wos

Boys Noize

Gera MX

Ke Personajes

Julia Wolf

Benny Ibarra

La Leyenda

Ximena Sariñana

Underscores

Franc Moody

Aterciopelados

Odisseo

C.R.O + Homer El Mero Mero

The Wookies

Jacinto

Los Vaguens

Estrambóticos

Daaz

Chuwi

Paloma Morphy

Resorte

Adrian Cota

Erich Cardellino

Marilina Bertoldi

Angela Torres

Bandas y artistas del Tecate Pal’ Norte 2027 del sábado 27 de marzo

Post Malone

Avenged Sevenfold

Martin Garrix

Hombres G

Young Miko

Fontaines D.C.

Tomora

Spes

Arcade Fire

Sampanta

Sofi Tukker

Babasónicos

Kase.O

Spoon

Ed Maverick

Victor Mendivil

Cuarteto de Nos

Kinky

Bandalos Chinos

Piso 21

Leon Bridges

Lola Indigo

Kasablanca

Luch

Jesse Baez

Ela Taubert

Odisseo

Timø

Boombox Cartel

Collect 200

Barry B

Culture Wars

Clubz

Jorsshh

Showing Teeth

La Habitación Roja

Ana Sofi W

Big Javy

Spika

Buffalo Blanco

Bandas y artistas del Tecate Pal’ Norte 2027 del domingo 28 de marzo

Charli XCX

Julión Álvarez

Empire of the Sun

Joji

The War on Drugs

Kenia Os

Hugel

Leon Bridges

Fobia

MK

Auténticos Decadentes

Julieta Venegas

Fonseca

Ed Maverick

El Malilla

Bandalos Chinos

Ralphie Choo

Cara Delevingne

Cachirula & Loojan

Bruses

Ladrones

Pol Granch

Depresión Sonora

Laszewo

Íñigo Quintero

Nicola Cruz

La Texana

Kaia Lana

Conociendo Rusia

LNG/SHT

Rey Pila

La Ramona

Now they always say congratulations ✨



Lineup Oficial #TecatePalNorte 2027 🦁



Boletos a partir del 1 de diciembre a las 14:00hrs a través de Ticketmaster pic.twitter.com/j02hf7l35w — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) November 24, 2026

¿Cuál es el precio de los boletos del Tecate Pal’ Norte 2027?

Como ha sido costumbre en los últimos años, el festival lanza una venta para verdaderos fans de la música, siendo este el “Abono Tempranero”, el cuál consistía en los tres días por $4,820 pesos en General.

El General Plus tenía un precio de $5,975, el Abono Ascendente valía $7,480 y finalmente, el VIP costaba $10,105, aunque estos boletos prácticamente “volaron”, por lo que se confirmó que los boletos en Fase 2 estarán disponibles en TicketMaster el próximo martes 01 de diciembre a las 2:00 pm.