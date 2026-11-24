Este martes 24 de noviembre se ha revelado de manera oficial el cartel de la tan esperada edición del Pal’ Norte 2027, el cual contará con grandes sorpresas pues reunirá a lo mejor de la escena mundial con nombres como Travis Scott, Post Malone, Latin Mafia, Charli XCX, Milo J, Arcade Fire y Young Miko.
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Poco a poco los festivales de México comienzan a dar señales de vida y en su carrera por ser el más importante de todo el país (¿Y Latinoamérica?), el Tecate Pal’ Norte ha dado un gran golpe de autoridad, por lo que seguramente esta edición será una de las más recordadas los próximos 26, 27 y 28 de marzo de 2027.
¿Qué artistas están en el cartel del Tecate Pal’ Norte 2027?
Si algo caracteriza este festival de música regiomontano es que en sus últimas ediciones vivimos tres días de música, donde cada vez que se anuncia el cartel es por día, el cuál en este 2027 será:
Bandas y artistas del Tecate Pal’ Norte 2027 del viernes 26 de marzo
- Travis Scott
- The Neighbourhood
- Caifanes
- Latin Mafia
- Rave
- Milo J
- Kasabian
- Angine de Poitrine
- Deadmaus
- Polo & Pan
- Riize
- Wos
- Boys Noize
- Gera MX
- Ke Personajes
- Julia Wolf
- Benny Ibarra
- La Leyenda
- Ximena Sariñana
- Underscores
- Franc Moody
- Aterciopelados
- Odisseo
- C.R.O + Homer El Mero Mero
- The Wookies
- Jacinto
- Los Vaguens
- Estrambóticos
- Daaz
- Chuwi
- Paloma Morphy
- Resorte
- Adrian Cota
- Erich Cardellino
- Marilina Bertoldi
- Angela Torres
Bandas y artistas del Tecate Pal’ Norte 2027 del sábado 27 de marzo
- Post Malone
- Avenged Sevenfold
- Martin Garrix
- Hombres G
- Young Miko
- Fontaines D.C.
- Tomora
- Spes
- Arcade Fire
- Sampanta
- Sofi Tukker
- Babasónicos
- Kase.O
- Spoon
- Ed Maverick
- Victor Mendivil
- Cuarteto de Nos
- Kinky
- Bandalos Chinos
- Piso 21
- Leon Bridges
- Lola Indigo
- Kasablanca
- Luch
- Jesse Baez
- Ela Taubert
- Odisseo
- Timø
- Boombox Cartel
- Collect 200
- Barry B
- Culture Wars
- Clubz
- Jorsshh
- Showing Teeth
- La Habitación Roja
- Ana Sofi W
- Big Javy
- Spika
- Buffalo Blanco
Bandas y artistas del Tecate Pal’ Norte 2027 del domingo 28 de marzo
- Charli XCX
- Julión Álvarez
- Empire of the Sun
- Joji
- The War on Drugs
- Kenia Os
- Hugel
- Leon Bridges
- Fobia
- MK
- Auténticos Decadentes
- Julieta Venegas
- Fonseca
- Ed Maverick
- El Malilla
- Bandalos Chinos
- Ralphie Choo
- Cara Delevingne
- Cachirula & Loojan
- Bruses
- Ladrones
- Pol Granch
- Depresión Sonora
- Laszewo
- Íñigo Quintero
- Nicola Cruz
- La Texana
- Kaia Lana
- Conociendo Rusia
- LNG/SHT
- Rey Pila
- La Ramona
¿Cuál es el precio de los boletos del Tecate Pal’ Norte 2027?
Como ha sido costumbre en los últimos años, el festival lanza una venta para verdaderos fans de la música, siendo este el “Abono Tempranero”, el cuál consistía en los tres días por $4,820 pesos en General.
El General Plus tenía un precio de $5,975, el Abono Ascendente valía $7,480 y finalmente, el VIP costaba $10,105, aunque estos boletos prácticamente “volaron”, por lo que se confirmó que los boletos en Fase 2 estarán disponibles en TicketMaster el próximo martes 01 de diciembre a las 2:00 pm.