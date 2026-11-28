Este sábado la agrupación de KPop, KATSEYE iba a dar su segunda presentación en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, aunque lamentablemente, a pocas horas de este se anunció que no se llevaría a cabo, siendo que se pospondrá.

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De acuerdo con un comunicado emitido a través de su cuenta de Instagram, la agrupación comentó que esta segunda fecha en la CDMX no se podría llevar a cabo por motivos de salud, informando lo siguiente:

“Lamentamos mucho compartir que el show de esta noche en la Ciudad de México se pospone por enfermedad. Sabemos lo mucho que has estado esperando que llegue, y realmente lamentamos las molestias”.

A su vez, Ocesa también confirmó que esta segunda presentación en la Capital no se llevará a cabo, pidiendo que no se presenten ya que no se abrirán las puertas del recinto, el incluso se pidió que conserven las entradas para cuando esta sea reagendada.

Información importante sobre el show de KATSEYE. pic.twitter.com/5XZJF8xSo2 — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) November 28, 2026

¿Cuándo será el NUEVO concierto de KATSEYE en CDMX?

Aunque este segundo concierto no se realizará como se tenía previsto la noche del sábado 28 de noviembre, se ha pedido a los asistentes que conserven sus entradas, ya que se reporgramará pronto e incluso, se ha invitado a estar al pendiente de los canales oficiales tanto de Ocesa como de KATSEYE.

Fans piden cuidar a integrantes de KATSEYE

En las últimas horas han comenzado a hacerse viral videos de la primera presentación de KATSEYE en el Palacio de los Deportes en donde fans han notado a las chicas en mal estado, de hecho en un punto del concierto, Gabriela sufrió una caída.

Otro detalle no menor fue cuando Megan actuó sentada y con gafas oscuras antes de retirarse y no poder completar su presentación, despertando las alarmas de sus fans.