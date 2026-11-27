EYEKONS mexicanos están a pocas horas de reunirse con KATSEYE quien llega esta noche al Palacio de los Deportes como parte de su gira The Wildworld Tour. La agrupación promete un show lleno de música, coreografías y algunos de los temas que han conquistado a sus seguidores.

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Si ya tienes tus boletos, aquí te contamos cuál es el posible setlist, a qué hora abrirán las puertas del recinto, cómo llegar y qué se sabe sobre la participación de Megan Skiendiel, cuya presencia ha generado dudas entre los mexicanos.

¿Cuál es el posible setlist de KATSEYE en CDMX?

Cabe recordar que Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel y Yoonchae Jeung son las cuatro integrantes que actualmente están realizando las presentaciones de KATSEYE The Wildworld Tour y en México se presentarán este 27 y 28 de noviembre en el Palacio de los Deportes.

Este viernes será la primera de sus dos presentaciones y sus seguidores ya han comenzado a especular sobre el posible repertorio musical que podrían presentar Incluso en redes sociales ha comenzado a difundirse información señalando que el concierto estará compuesto de 20 interpretaciones. Aunque no se trata de una lista confirmada oficialmente por la agrupación, incluye canciones que forman parte de su trayectoria y algunos de sus lanzamientos más recientes.

A continuación te presentamos el posible setlist para que vayas preparado al concierto y cantes a todo pulmón.

Acto 1

Hootie Fruitti

Internet Girl

That Way

Touch

Mean Girls

Gabriela

Pinky Up

Acto 2

Animal

Tonight I Might

I’m Pretty

Time Lapse

Gameboy

Unloveu

My Way

Bel Air

M.I.A.

Encore

Debut

Iconic by Mistake

GnarlyGnarly x Hootie Fruitti x Pinky Up

¿Megan Skiendiel llegó a México y estará en los conciertos de KATSEYE?

Una de las dudas que más ha llamado la atención de los EYEKONS es si Megan estará presente en las dos fechas de KATSEYE en la Ciudad de México.

La incertidumbre comenzó después de que circularan videos de la llegada de las integrantes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En algunas imágenes y reportes se identificó a Daniela, Lara y Yoonchae, pero no se logró ver a Megan junto a ellas. La preocupación de los seguidores también está relacionada con la salud de la cantante, quien sufrió una conmoción cerebral.

¿A qué hora abren las puertas del Palacio de los Deportes?

Los conciertos de KATSEYE están programados para comenzar a las 8:00 de la noche, tanto el viernes 27 como el sábado 28 de noviembre. De acuerdo con la información difundida por la empresa organizadora del evento, las puertas del Palacio de los Deportes abrirán a las 6:00 de la tarde.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes para el concierto de KATSEYE?

El Palacio de los Deportes se encuentra en Avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México por lo que su ubicación permite que los asistentes puedan llegar de manera facial.