Las protagonistas de KPop Demon Hunters saldrán de la pantalla para llevar su música a los escenarios con el Golden World Tour, una gira internacional que Netflix y AEG Presents anunciaron el 13 de noviembre. El espectáculo comenzará en junio de 2027 y contempla presentaciones en cerca de 50 ciudades, por lo que ya se sabe la fecha de venta de las entradas.

La noticia también despertó el interés de los seguidores mexicanos, ya que los organizadores adelantaron que América Latina formará parte de las próximas etapas del recorrido. Sin embargo, el primer calendario no incluye a México y todavía no existe una fecha confirmada para sus conciertos en el país.

KPop Demon Hunters anuncia su gira mundial: fechas de venta y lo que se sabe del precio de las entradas KPop Demon Hunters anuncia su gira mundial: fechas de venta y lo que se sabe del precio de las entradas (Sitio web: Animation Magazine)

De momento, ya se publicó el calendario de preventas y venta general para las primeras presentaciones, además de información sobre paquetes VIP.

¿Cuándo inicia la venta para la gira de KPop Demon Hunters?

Netflix estableció tres fechas para adquirir entradas de las primeras presentaciones del Golden World Tour. La primera será el miércoles 18 de noviembre a las 10 de la mañana, con la preventa exclusiva de Mastercard.

La segunda alternativa será la preventa FOR THE FANS, programada para el jueves 19 de noviembre a las 10 de la mañana. Los seguidores interesados deben registrarse en el portal oficial de la gira, donde encontrarán las instrucciones para solicitar acceso anticipado.

La venta general comenzará el viernes 20 de noviembre a las 10 de la mañana. A partir de ese momento, el público podrá consultar los lugares disponibles para las funciones anunciadas, de acuerdo con las condiciones de cada sede y la plataforma de venta correspondiente.

Los paquetes de la gira de KPop Demon Hunters

Netflix y AEG Presents no han publicado una lista oficial de precios para las entradas. Ticketmaster confirmó en su página de ayuda que el organizador dará a conocer los importes cuando comience la venta, por lo que todavía no existen tarifas verificadas para las diferentes localidades.

La producción sí adelantó que ofrecerá una cantidad limitada de experiencias y paquetes VIP. Entre los beneficios aparecen asientos reservados, oportunidades para fotografías en el escenario, fiestas previas al concierto, artículos de colección de edición limitada y mercancía exclusiva.