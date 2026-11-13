Hace unos días que se hizo OFICIAL la primera gira de KPop Demon Hunters ‘Golden World Tour’, donde podremos escuchar en vivo y directo las canciones (¿Y más sorpresas?) que hay en la película que ha roto con todo desde hace más de un año, por lo que te contaremos los primeros detalles de esta imperdible gira que además contará con los Saja Boys.

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Como parte de esta gira; se han confirmado los primeros países que estarán dentro de esta parte de la gira donde se estarán presentando en países del Norte América como Canadá y Estados Unidos, además de algunos más de Europa, por lo que las expectativas han comenzado a hacerse cada vez más grandes.

¿Qué países formarán parte de la primera gira de KPop Demon Hunters?

Este viernes se confirmaron las ciudades y países así como las fechas, siendo que en primera instancia estarán presentándose en:

Canadá

Estados Unidos

Suiza

Italia

Países Bajos

Austria

Alemania

Dinamarca

Noruega

Bélgica

Francia

Irlanda

Reino Unido

Por ahora se sabe que estos países son parte de la primera parte de la gira, por lo que podrían sumarse a más países de habla hispana como México, España, Colombia, Argentina, Chile...

¿KPop Demon Hunters tendrá conciertos en México y Latinoamérica?

Sabemos que en México y los demás países de habla hispana, esta película es una de las favoritas de chicos y grandes, por lo que al final de las fechas en Norte Américay Europa hay un apartado que señala que esta llegará a más partes de mundo...

Con esto, podemos esperar que este imperdible show lleno de música, coreografías y mucha diversión llegue a más países, por lo que la gira para América Latina podría ser anunciada próximamente para noviembre y diciembre de 2027 o incluso para principios de 2028.