La Oreja de Van Gogh confirma su regreso a México en 2027: Sede, boletos, precios y todo lo que debes saber

La Oreja de Van Gogh ha encendido la conversación digital, después de que se diera a conocer su regreso a los escenarios nacionales, esto para el próximo verano del 2027, como parte de su gira "Tantas cosas que Contar", regresando con Amaia Montero como vocalista.

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¿Qué se sabe sobre los próximos conciertos de La Oreja de Van Gogh en México?

De manera oficial, la agrupación confirmó que llegará a territorio nacional como parte de su gira internacional "Tantas cosas que contar", la cual se presenta como el reencuentro con su vocalista original, Amaia Montero, tras casi dos décadas de separación.

La banda confirmó la noticia a través de un emotivo video en redes sociales, asegurando que ninguna de sus giras está completa sin visitar territorio mexicano, al cual consideran su segunda casa. No obstante, es importante destacar que la agrupación no reveló más detalles sobre su llegada a México, por lo que hasta ahora se desconocen las sedes, fechas y costos de boletos.

¿Por qué esta es considerada la gira del reencuentro con su vocalista original?

Después de su salida en 2007, Amaia Montero, debido al desgaste natural de la convivencia cotidiana a través de los años y del éxito explosivo que caracterizó a la banda, su vocalista optó por una carrera como solista debido a un deseo personal. Por lo que ahora, a casi 20 años de su salida, Amaia regresa a la agrupación con una gira que promete nostalgia y emociones.

¿Cuándo fue el último concierto de La Oreja de Van Gogh en México con Amaia Montero?

Amaia Montero se presentó por última vez junto a La Oreja de Van Gogh dentro del territorio nacional en 2007, dentro del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, como parte de su aclamado "Tour Guapa". Dicha presentación se consolidó como un encuentro íntimo y lleno de significado, pues resultó ser el encuentro de despedida de la cantante antes de iniciar su gira como solista.