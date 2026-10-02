4 episodios de Bluey y Masha y el Oso para hablar con tus hijos sobre la prevención y seguridad

Las aventuras de Bluey y Masha y El Oso, pueden ser perfectas para enseñar a tus hijos sobre seguridad y prevención. Pues por medio de sus historias los pequeños pueden reflexionar e identificar situaciones de riesgo, mientras aprenden a escuchar a los adultos y aprenden a cómo actuar ante determinados escenarios.

Ahora lee: 4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso para enseñar a los niños a ponerle nombre a sus emociones

4 episodios de Bluey para enseñar a tus hijos sobre prevención y seguridad

Bluey - “La piscina” - Temporada 1 - episodio 22

Dentro de esta aventura, Bluey y Bandit se encuentran nadando mientras descubre que la diversión también requiere ciertas precauciones. La historia permite abordar con tus hijos la importancia de seguir indicaciones y recomendaciones.

Bluey - “El arroyo” - Temporada 1 - episodio 29

En esta historia, Bluey, Bingo y su papá acuden a explorar un arroyo; la aventura permite abordar con los menores aspectos como el disfrutar de la naturaleza con responsabilidad y la necesidad de incrementar precauciones cuando es necesario.

4 Episodios de Masha y el Oso para enseñar a tus hijos sobre prevención y seguridad

Masha y el Oso - “¡Cuidado!”- Temporada 1 - episodio 14

Oso se despierta con un fuerte golpe en la cabeza y no recuerda nada de lo sucedido, lo que desencadena toda una serie de aventuras. Episodio permite abordar con los menores sobre accidentes, consecuencias y la importancia de tener precaución al jugar.

Masha y el Oso - “Vacaciones sobre Hielo” - Temporada 1 - episodio 10

En esta aventura, Masha quiere aprender a patinar, mientras Oso se encarga de enseñarle. Esta aventura permite abordar la necesidad de aprender nuevas actividades con acompañamiento.

Es importante determinar que enseñar a tus hijos desde temprana edad sobre la prevención, la seguridad y las reglas es importante, no solo para su autocuidado, sino también para el de los demás.

