OFICIAL: La Oreja de Van Gogh confirma conciertos en México: fechas, sedes...

¡Al fin! Tras años de espera La Oreja de Van Gogh anuncia su regreso a México con cuatro fechas programadas para mediados de 2027, como parte del “Tantas Cosas que Contar Tour” . La cita será a finales de junio e inicios de julio en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. A continuación, te compartimos todos los detalles para que no te pierdas del regreso de la agrupación liderada por Amaia Montero a tierras aztecas.

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La Oreja de Van Gogh confirma fechas en México: fechas y sedes

“Tantas Cosas que Contar Tour” de La Oreja de Van Gogh cuenta con un total de cuatro fechas confirmadas en México, incluidas dos en la CDMX, una en Monterrey, Nuevo León, y una más en Guadalajara, Jalisco. Aquí las sedes:



27 de junio: Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León

Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León 2 de julio: Arena VFG, Guadalajara, Jalisco

Arena VFG, Guadalajara, Jalisco 8 y 9 de julio: Palacio de los Deportes, Ciudad de México

¿Cuánto costarán los boletos para La Oreja de Van Gogh en México? Posibles precios

De momento, no se han confirmado los precios oficiales para los shows de La Oreja de Van Gogh en México. No obstante, teniendo en cuenta los costos que manejan los diversos recintos, aquí te compartimos un POSIBLE desglose de los precios, para que vayas alistando la cartera:



Gradas altas: $600 pesos aprox. más cargos por servicio

$600 pesos aprox. más cargos por servicio Gradas intermedias: $1,200 aprox. más cargos por servicio

$1,200 aprox. más cargos por servicio Lunetas o gradas cercanas: $2,000 aprox. más cargos por servicio

$2,000 aprox. más cargos por servicio Zonas preferentes: $3,000 aprox. más cargos por servicio

$3,000 aprox. más cargos por servicio VIP o Palcos: $4,500 aprox. más cargos por servicio

$4,500 aprox. más cargos por servicio Pista General: $1,800 aprox. más cargos por servicio

Preventa y venta general de boletos

La preventa exclusiva para ciertas tarjetas bancarias se llevará a cabo el próximo martes y miércoles, 13 y 14 de octubre, a través del sitio web oficial de Ticketmaster; mientras que la venta general tendrá lugar a partir del jueves 15 de octubre, hasta agotar existencias.

¿Cuándo fue la última vez que La Oreja de Van Gogh se presentó en México?

La última vez que La Oreja de Van Gogh se presentó en México fue en 2022, con Leire Martínez como vocalista. No obstante, este nuevo anuncio cuenta con grandes expectativas, ya que se trata de su alineación original, con Amaia Montero al frente de la agrupación. La última vez que el público mexicano fue testigo de esto fue hace casi dos décadas, en el 2007, con el Tour Guapa, el cual fue la despedida de Amaia antes de comenzar con su carrera en solitario.