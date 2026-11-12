Rosalía protagonizó uno de los momentos más memorables de los Latin Grammy 2026 al llevarse el premio a Canción del Año por “La Perla”, tema que interpreta junto a Yahritza y Su Esencia. Durante su discurso de agradecimiento, la española dedicó unas palabras especiales a México, pues reconoció la influencia de una de las más grandes figuras de la música ranchera en su trabajo: Paquita la del Barrio. “Sin Paquita la del Barrio ‘La Perla’ no existe”; aseguró la cantante, dejando en claro su cariño y admiración por la cultura mexicana.

También te puede interesar: Latin Grammy 2026: Ver EN VIVO y GRATIS la lista de ganadores de la transmisión HOY jueves 12 de noviembre; resultados de los nominados online como Rosalía, Karol G, Carín León y más

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Rosalía habla sobre la influencia de Paquita la del Barrio en La Perla; pues la artista ya había mencionado que se inspiró en “Rata de dos patas” para esta emblemática canción. Tales declaraciones fueron hechas durante uno de sus conciertos en la Ciudad de México, como parte de su gira LUX. Bajo esta línea, su agradecimiento también llega como una manera de reconocer a todas esas mujeres que abrieron camino en la industria de la música y que han dejado huella en varias generaciones.

Yahritza y Su Esencia reciben el premio junto a Rosalía

“La Perla” es una colaboración con Yahritza y Su Esencia, por lo que la española no dudó en llamar a la agrupación al escenario para recibir el premio en conjunto. Por su lado, Rosalía aprovechó el momento para elogiar la voz de Yahritza, pues señaló que fue un orgullo el poder colaborar juntos; mientras que el grupo se mostró agradecido con la española.

¿Cuántos Latin Grammy se llevó Rosalía este 2026?

Rosalia destacó como una de las artistas más nominadas en la 27ª edición de los Latin Grammy al contar con un total de 7 nominaciones, de las cuales resultó vencedora en cinco: Canción del Año, Álbum del Año, Mejor Canción Pop, Mejor Video Musical en Versión Corta y Mejor Ingeniería de Grabación. Sin duda, una de las artistas que más arrasó esta noche.