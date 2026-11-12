La noche más importante de la música latina llegó: ¡Los Latin Grammy 2026! Este 12 de noviembre, el MGM Grand Garden de Las Vegas, Nevada, se vestirá de gala para albergar una edición más de los Premios que reconocen a los mejores lanzamientos de la música latina. Aquí podrás seguir el minuto a minuto de la ceremonia de premiación EN VIVO.

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¿A qué hora empiezan los Latin Grammy 2026?

La ceremonia principal de la 27a edición de los Latin Grammy arranca en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México). No obstante, la celebración empieza desde antes, con la Alfombra Roja celebrándose a las 6:00 p.m. Se espera que la gala tenga una duración aproximada de tres horas.