Esta noche de jueves 12 de noviembre se está llevando a cabo la ceremonia de los Latin Grammys 2026 en Las Vegas. Esta entrega de premios puede verse totalmente en vivo desde la plataforma de streaming de HBO Max. Aquí te damos el minuto a minuto de todo lo que ocurre en los Grammy Latino: desde la lista completa de ganadores hasta los mejores momentos.

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