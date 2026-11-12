Los premios Latin Grammys le abren las puertas a todos los artistas que nos hicieron vibrar, cantar y llorar este 2026, y una de las artistas que probablemente se lleve más gramófonos dorados esta noche será la española Rosalía, quien con su último álbum ‘Lux’ se llevó los aplausos de la crítica.

Y esta afirmación queda más de sentada ahora que ganó en la categoría Mejor Canción Pop, gracias a su hit ‘La Perla’ una de las canciones más sonadas de su disco y que en definitiva se convirtió en un himno para todas aquellas personas que han tenido una relación con una persona que se cree el centro del universo.

De acuerdo a varios rumores, esta canción está inspirada en nada más y nada menos que Rauw Alejandro, exnovio de Rosalía con quien de hecho se había comprometido para contraer matrimonio y que de un día a otro terminaron su relación.

Este dato es el que comenzó a hacer ruido en redes sociales ya que el originario de Puerto Rico también gozaba de dos nominaciones en los Latin Grammys 2026, ¿y qué pasó con él? Las perdió, competía por ganar Mejor Interpretación de Reggaetón y Mejor Canción Urbana, perdiendo ambas contra Karol G y Feid, y Daddy Yankee.

FUN FACT: ROSALÍA levou o #LatinGrammy de “Melhor Canção Pop” com “La Perla”. Logo depois, Rauw Alejandro perdeu sua categoria. pic.twitter.com/WvZgsgDxZ7 — StagePop (@stagepopbr) November 12, 2026

¿Cuántos premios ganó Rosalía en los Latin Grammys 2026?

Rosalía ha ganado en las siguientes categorías en los Latin Grammy 2026, hasta el inicio de la premiación:

Mejor Canción Pop - La Perla

Mejor Álbum de Música Alternativa - Lux

Sin embargo se estima que la cantante se lleve al menos uno más en alguna de las categorías más fuertes de las premiaciones: Grabación del Año u Álbum del Año. Mantente al tanto de nuestra cobertura minuto a minuto para saber cuál será el destino de la española.

Letra Completa de ‘La Perla’ canción del álbum Lux de Rosalía

Hola

Ladrón de paz

Campo de minas para mi sensibilidad

Playboy, un campeón

Gasta el dinero que tiene y también el que no

Él es tan encantador

Estrella de la sinrazón

Un espejismo

Medalla olímpica de oro al más cabrón

Tienes el podio de la gran desilusión

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla

Nadie se fía

Es una perla

Una de mucho cuida’o

El rey de la 13-14

No sabe lo que es cotizar

Él es el centro del mundo

Y ya después ¿lo demás qué dará?

Por fin, vas a terapia

Vas al psicólogo y, también, psiquiatra

¿Pero de qué te sirve

Si siempre mientes más que hablas?

Te harán un monumento a la deshonestidad

No me das pena

Quien queda contigo se drena

Siempre se autoinvita

Si puede, vive en casa ajena

Red flag andante

Tremendo desastre

Dirá que no fue él

Que fue su doppelgänger

(Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono)

(Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?)

Nunca le prestes na’

No lo devolverá

Ser bala perdida es su especialidad

La lealtad (la lealtad) y la fidelidad (fidelidad)

Es un idioma que nunca entenderá

Su masterpiece, su colección de bras

Si le pides ayuda, desaparecerá

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla

Nadie se fía

Es una perla

Una de mucho cuida’o