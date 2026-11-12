Los premios Latin Grammys le abren las puertas a todos los artistas que nos hicieron vibrar, cantar y llorar este 2026, y una de las artistas que probablemente se lleve más gramófonos dorados esta noche será la española Rosalía, quien con su último álbum ‘Lux’ se llevó los aplausos de la crítica.
Y esta afirmación queda más de sentada ahora que ganó en la categoría Mejor Canción Pop, gracias a su hit ‘La Perla’ una de las canciones más sonadas de su disco y que en definitiva se convirtió en un himno para todas aquellas personas que han tenido una relación con una persona que se cree el centro del universo.
De acuerdo a varios rumores, esta canción está inspirada en nada más y nada menos que Rauw Alejandro, exnovio de Rosalía con quien de hecho se había comprometido para contraer matrimonio y que de un día a otro terminaron su relación.
Este dato es el que comenzó a hacer ruido en redes sociales ya que el originario de Puerto Rico también gozaba de dos nominaciones en los Latin Grammys 2026, ¿y qué pasó con él? Las perdió, competía por ganar Mejor Interpretación de Reggaetón y Mejor Canción Urbana, perdiendo ambas contra Karol G y Feid, y Daddy Yankee.
¿Cuántos premios ganó Rosalía en los Latin Grammys 2026?
Rosalía ha ganado en las siguientes categorías en los Latin Grammy 2026, hasta el inicio de la premiación:
- Mejor Canción Pop - La Perla
- Mejor Álbum de Música Alternativa - Lux
Sin embargo se estima que la cantante se lleve al menos uno más en alguna de las categorías más fuertes de las premiaciones: Grabación del Año u Álbum del Año. Mantente al tanto de nuestra cobertura minuto a minuto para saber cuál será el destino de la española.
Letra Completa de ‘La Perla’ canción del álbum Lux de Rosalía
Hola
Ladrón de paz
Campo de minas para mi sensibilidad
Playboy, un campeón
Gasta el dinero que tiene y también el que no
Él es tan encantador
Estrella de la sinrazón
Un espejismo
Medalla olímpica de oro al más cabrón
Tienes el podio de la gran desilusión
La decepción local
Rompecorazones nacional
Un terrorista emocional
El mayor desastre mundial
Es una perla
Nadie se fía
Es una perla
Una de mucho cuida’o
El rey de la 13-14
No sabe lo que es cotizar
Él es el centro del mundo
Y ya después ¿lo demás qué dará?
Por fin, vas a terapia
Vas al psicólogo y, también, psiquiatra
¿Pero de qué te sirve
Si siempre mientes más que hablas?
Te harán un monumento a la deshonestidad
No me das pena
Quien queda contigo se drena
Siempre se autoinvita
Si puede, vive en casa ajena
Red flag andante
Tremendo desastre
Dirá que no fue él
Que fue su doppelgänger
(Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono)
(Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?)
Nunca le prestes na’
No lo devolverá
Ser bala perdida es su especialidad
La lealtad (la lealtad) y la fidelidad (fidelidad)
Es un idioma que nunca entenderá
Su masterpiece, su colección de bras
Si le pides ayuda, desaparecerá
La decepción local
Rompecorazones nacional
Un terrorista emocional
El mayor desastre mundial
Es una perla
Nadie se fía
Es una perla
Una de mucho cuida’o