La edición número 27 de los Latin Grammy contará con la presencia de grandes figuras de la música mexicana como Christian Nodal, Pepe Aguilar, Silvana Estrada, Carín León, Reik y Edgar Barrera, quienes serán los encargados de representar la cultura y las diferentes categorías en las que competirán para traer a territorio nacional alguno de los codiciados trofeos.

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¿Cuántos mexicanos están nominados a los Latin Grammy 2026?

Esta edición de los Latín Grammy reúne a diversas generaciones y géneros musicales, entre los cuales destacan figuras como el compositor Edgar Barrera, quien domina la lista de nominaciones con 10 candidaturas. Además el escenario se engalardonará con la presencia de:

Silvana Estrada: seis nominaciones, entre ellas Álbum del Año por Vendrán Suaves Lluvias y Canción del Año por “Dime”.

Carín León: Álbum del Año por MUDA y Grabación del Año por “Desde Que Te Tengo”.

Edgar Barrera: 10 nominaciones, incluidas Compositor del Año y Productor del Año.

Marco Antonio Solís: Grabación del Año por “Coleccionando Heridas”, junto a Karol G.

Vivir Quintana: Canción del Año como coautora de “Humano”, interpretada junto a Juanes.

Arath Herce: Mejor Nuevo Artista, Mejor Álbum Cantautor y Mejor Canción Cantautor.

Macario Martínez: Mejor Nuevo Artista.

Sofía Monroy: Mejor Nuevo Artista.

Reik: Mejor Álbum Pop Tradicional por TQ+.

Kinky: Mejor Interpretación de Música Electrónica por “Armándola de Pedo”.

BRUSES: Mejor Álbum de Música Alternativa por DESDE EL COMA y nominaciones por sus composiciones.

The Warning: Nominada a Mejor Canción de Rock.

Paty Cantú: Nominada a Mejor Canción Pop/Rock.

Nominados mexicanos de música ranchera, mariachi y regional mexicano

Christian Nodal: Bandera Blanca.

Pepe Aguilar: Mi Suerte es Ser Mexicano II.

Camila Fernández: La Fernández.

Mariachi Sol de México de José Hernández: La Voz de Mi Trompeta (50 Años).

Luis Ángel “El Flaco”: Tequila y Guaro.

Banda Los Recoditos: Piratita.

Edén Muñoz: Piedras a la Luna.

Calibre 50: El Mundo es del Que se Anima.

Duelo: Gravedad.

Joss Favela: Mis Compas Vol. 2.

Grupo Frontera: Lo Que Me Falta por Llorar.

Sofi Saar: 50/50.

Kakalo: De Parte Mía.

Peso Pluma y Tito Double P: Dinastía (Deluxe).

Rivs: Contra Todo.

Xavi: Dosis.

Yahritza y Su Esencia: Metamorfosis.

Mexicanos nominados en otras categorías musicales

Reik: Mejor Álbum Pop Tradicional.

Kinky: Mejor Interpretación de Música Electrónica.

BRUSES: Mejor Álbum de Música Alternativa.

The Warning: Mejor Canción de Rock.

Paty Cantú: Mejor Canción Pop - Rock.

Lista de mexicanos que compiten por Mejor Nuevo Artista

Arath Herce.

Macario Martínez.

Sofía Monroy.

Recuerda que la ceremonia de la edición número 27 se celebrará el 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, y podrás conocer lo más importante de la ceremonia por Azteca 7.