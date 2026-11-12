¡Una edición más de los Latin Grammy ha llegado a su fin! La noche de este 12 de noviembre, el MGM Grand Garden de Las Vegas, Nevada, se vistió de gala para albergar una edición más de los premios que reconocen lo mejor de la música latina. Entre los mexicanos que hicieron historia esta edición y volvieron a casa un gramófono dorado, se encuentran Grupo Frontera, quienes se llevaron Mejor Álbum de Música Norteña por “Lo que me falta por llorar”; Edén Muñoz, quien triunfó en Mejor Álbum de Música Banda con “Piedras a la Luna” y Xavi, reconocido en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por “Dosis”.

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Otros mexicanos que también celebraron la victoria fueron Camila Fernández, ganadora de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por “La Fernández”; Bobby Pulido quien obtuvo Mejor Álbum de Música Tejana por “Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo)”, y, por supuesto, Edgar Barrera, quien triunfó como Productor del Año y rompió el récord histórico de la premiación al convertirse en el artista con más Latin Grammy en la historia. Carín León también figuró en la lista de nominados de esta edición, pero no resultó vencedor en ninguna categoría.