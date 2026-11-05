Los fans del KPop y en especial, tendrán que vivir una esperada pausa debido a que Lee Know tendrá que realizar su servicio militar obligatorio durante el primer trimestre del 2027. De acuerdo con lo que se ha confirmado por JYP Entertainment, el idol podría ausentarse de algunas actividades y presentaciones del grupo que interfieran con sus obligaciones militares.

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Lee Know de Stray Kids tendrá que alejarse de los escenarios durante su servicio militar obligatorio: ¿De qué se trata?

JYP Entertainment confirma que próximamente Lee Know iniciará su servicio militar obligatorio en Corea del Sur durante el primer trimestre del 2027; esto quiere decir que durante los meses de enero a marzo, será Lee el primer integrante del grupo en enlistarse a este proceso obligatorio.

Es importante señalar que durante este periodo el cantante se verá obligado a ausentarse de diversas actividades grupales y compromisos que tengan pendientes la banda. De la misma manera, es importante señalar que, antes de su aislamiento, el idol continuará participando en contenidos individuales y actividades propias que le permitan mantener la comunicación con el fandom STAY.

¿Qué pasará con el resto de los integrantes de Stray Kids?

El resto de los integrantes de la boy band surcoreana del grupo deberá cumplir con el servicio militar obligatorio de manera secuencial. No obstante, tanto Bang Chan como Felix, no están sujetos a este proceso, ya que son de origen australiano y, por lo tanto, no están sujetos a esta medida de Corea del Sur.

¿Cuáles son los próximos compromisos de Stray Kids?

La agenda de los Stray Kids se encuentra activa dentro de su gira mundial “RUN IT World Tour”, con conciertos confirmados en Tokio (noviembre de 2026), Hong Kong y Taipéi (diciembre de 2026), seguidos por Tailandia y Singapur a inicios de 2027.