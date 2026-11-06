Este viernes 06 de noviembre de manera sorpresiva se reveló el cartel de la edición 2027 del Vive Latino, el cuál apunta a ser un festival que retome sus raíces como ha sido en sus últimas ediciones y que ha preparado grandes sorpresas para su público chilango.

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Con artistas latinos emergentes como lo es Latin Mafia, Ed Maverick o Milo J, contaremos con la presencia de bandas internacionales como Mötley Crüe e incluso revelaciones como Turnstile, por lo que esta edición ha logrado congeniar toda una escena que si bien es distinta, tiene mucho qué ver dentro de la cultura y el sonido que ha definido la música alternativa en los últimos años.

Cartel de artistas y bandas que estarán en el Vive Latino 2027

De manera oficial, estas son las bandas que estarán formando parte del cartel del Vive Latino 2027:

31 Minutos

Adanowsky

Amandititita

Andrés Cepeda

Astro

Ataque 77

Bacilos

Bandalos Chinos

Barry B

Carla Morrison

Belafonte Sensacional

Carlos Ares

Cuca

Carolina Durante

Cultura Profética

Diles que No Me Maten

Ed Maverick

Entre Compas

Dromedarios Mágicos

Epica

Inspector

Jumbo

La Lom

Kasabian

La M.O.D.A.

Kase.O

La Santa Cecilia

La Gusana Ciega

Laureano Brizuela

Latin Mafia

Leo Rizzi

Los Auténticos Decadentes

Liquits

Los Tres

Los Vaguens

LTD Rock

Mi Banda El Mexicano

Mike D

Milo J

Modelo

Mötley Crüe

Música Pa Mandar a Volar Vol. 3

Niña Polaca

Placebo

Paloma Morphy

Punk Rock Karaoke

Ozomatli

Polymarchs

Skatalites

Residente

The Wookies

Turnstile

Ximena Sariñana

Tino el Pingüino

Zurdok

¿Cuándo será el Vive Latino 2027?

Además, en días anteriores se había confirmado que este evento de música se estaría llevando a cabo los próximos 13 y 14 de marzo en el típico Estadio GNP de la Ciudad de México en una fecha cercana a las que ha acostumbrado a sus fieles asistentes.

¿Cuándo es la preventa y venta de boletos para el Vive Latino 2027 y cuáles serán los precios?

En la misma revelación del cartel se dio a conocer que la preventa bancaria y venta al púiblico general será la siguiente semana:

Beyond - 9 de noviembre a las 9:00 am

Priority - 10 e noviembre a las 9:00 am

Preventa bancaria - 11 de noviembre a las 2:00 pm

Venta general - 12 de noviembre a las 2:00 pm

Por otro lado, ya se han confirmado los precios de los boletos, mismos que serán los siguientes:

Abono General (Fase 1) - $2,800

Abono Platino (Única Fase) - $4,800

Abono Boxes Oro (Única Fase) - $7,500

Abono Boxes Diamante (Única Fase) - $10,000