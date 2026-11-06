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Lineup OFICIAL del Vive Latino 2027: El festival revela el cartel con Latin Mafia, Milo J, 31 Minutos y Mötley Crüe a la cabeza

¡Sorpresa! El Vive Latino revela su cartel para la edición 2027 con grandes sorpresas latinas e internacionales:

3 minutos lectura
Escrito por: André Gutiérrez

Este viernes 06 de noviembre de manera sorpresiva se reveló el cartel de la edición 2027 del Vive Latino, el cuál apunta a ser un festival que retome sus raíces como ha sido en sus últimas ediciones y que ha preparado grandes sorpresas para su público chilango.

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Con artistas latinos emergentes como lo es Latin Mafia, Ed Maverick o Milo J, contaremos con la presencia de bandas internacionales como Mötley Crüe e incluso revelaciones como Turnstile, por lo que esta edición ha logrado congeniar toda una escena que si bien es distinta, tiene mucho qué ver dentro de la cultura y el sonido que ha definido la música alternativa en los últimos años.

Cartel de artistas y bandas que estarán en el Vive Latino 2027

De manera oficial, estas son las bandas que estarán formando parte del cartel del Vive Latino 2027:

  • 31 Minutos
  • Adanowsky
  • Amandititita
  • Andrés Cepeda
  • Astro
  • Ataque 77
  • Bacilos
  • Bandalos Chinos
  • Barry B
  • Carla Morrison
  • Belafonte Sensacional
  • Carlos Ares
  • Cuca
  • Carolina Durante
  • Cultura Profética
  • Diles que No Me Maten
  • Ed Maverick
  • Entre Compas
  • Dromedarios Mágicos
  • Epica
  • Inspector
  • Jumbo
  • La Lom
  • Kasabian
  • La M.O.D.A.
  • Kase.O
  • La Santa Cecilia
  • La Gusana Ciega
  • Laureano Brizuela
  • Latin Mafia
  • Leo Rizzi
  • Los Auténticos Decadentes
  • Liquits
  • Los Tres
  • Los Vaguens
  • LTD Rock
  • Mi Banda El Mexicano
  • Mike D
  • Milo J
  • Modelo
  • Mötley Crüe
  • Música Pa Mandar a Volar Vol. 3
  • Niña Polaca
  • Placebo
  • Paloma Morphy
  • Punk Rock Karaoke
  • Ozomatli
  • Polymarchs
  • Skatalites
  • Residente
  • The Wookies
  • Turnstile
  • Ximena Sariñana
  • Tino el Pingüino
  • Zurdok

¿Cuándo será el Vive Latino 2027?

Además, en días anteriores se había confirmado que este evento de música se estaría llevando a cabo los próximos 13 y 14 de marzo en el típico Estadio GNP de la Ciudad de México en una fecha cercana a las que ha acostumbrado a sus fieles asistentes.

¿Cuándo es la preventa y venta de boletos para el Vive Latino 2027 y cuáles serán los precios?

En la misma revelación del cartel se dio a conocer que la preventa bancaria y venta al púiblico general será la siguiente semana:

  • Beyond - 9 de noviembre a las 9:00 am
  • Priority - 10 e noviembre a las 9:00 am
  • Preventa bancaria - 11 de noviembre a las 2:00 pm
  • Venta general - 12 de noviembre a las 2:00 pm

Por otro lado, ya se han confirmado los precios de los boletos, mismos que serán los siguientes:

  • Abono General (Fase 1) - $2,800
  • Abono Platino (Única Fase) - $4,800
  • Abono Boxes Oro (Única Fase) - $7,500
  • Abono Boxes Diamante (Única Fase) - $10,000

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