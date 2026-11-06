Este viernes 06 de noviembre de manera sorpresiva se reveló el cartel de la edición 2027 del Vive Latino, el cuál apunta a ser un festival que retome sus raíces como ha sido en sus últimas ediciones y que ha preparado grandes sorpresas para su público chilango.
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Con artistas latinos emergentes como lo es Latin Mafia, Ed Maverick o Milo J, contaremos con la presencia de bandas internacionales como Mötley Crüe e incluso revelaciones como Turnstile, por lo que esta edición ha logrado congeniar toda una escena que si bien es distinta, tiene mucho qué ver dentro de la cultura y el sonido que ha definido la música alternativa en los últimos años.
Cartel de artistas y bandas que estarán en el Vive Latino 2027
De manera oficial, estas son las bandas que estarán formando parte del cartel del Vive Latino 2027:
- 31 Minutos
- Adanowsky
- Amandititita
- Andrés Cepeda
- Astro
- Ataque 77
- Bacilos
- Bandalos Chinos
- Barry B
- Carla Morrison
- Belafonte Sensacional
- Carlos Ares
- Cuca
- Carolina Durante
- Cultura Profética
- Diles que No Me Maten
- Ed Maverick
- Entre Compas
- Dromedarios Mágicos
- Epica
- Inspector
- Jumbo
- La Lom
- Kasabian
- La M.O.D.A.
- Kase.O
- La Santa Cecilia
- La Gusana Ciega
- Laureano Brizuela
- Latin Mafia
- Leo Rizzi
- Los Auténticos Decadentes
- Liquits
- Los Tres
- Los Vaguens
- LTD Rock
- Mi Banda El Mexicano
- Mike D
- Milo J
- Modelo
- Mötley Crüe
- Música Pa Mandar a Volar Vol. 3
- Niña Polaca
- Placebo
- Paloma Morphy
- Punk Rock Karaoke
- Ozomatli
- Polymarchs
- Skatalites
- Residente
- The Wookies
- Turnstile
- Ximena Sariñana
- Tino el Pingüino
- Zurdok
¿Cuándo será el Vive Latino 2027?
Además, en días anteriores se había confirmado que este evento de música se estaría llevando a cabo los próximos 13 y 14 de marzo en el típico Estadio GNP de la Ciudad de México en una fecha cercana a las que ha acostumbrado a sus fieles asistentes.
¿Cuándo es la preventa y venta de boletos para el Vive Latino 2027 y cuáles serán los precios?
En la misma revelación del cartel se dio a conocer que la preventa bancaria y venta al púiblico general será la siguiente semana:
- Beyond - 9 de noviembre a las 9:00 am
- Priority - 10 e noviembre a las 9:00 am
- Preventa bancaria - 11 de noviembre a las 2:00 pm
- Venta general - 12 de noviembre a las 2:00 pm
Por otro lado, ya se han confirmado los precios de los boletos, mismos que serán los siguientes:
- Abono General (Fase 1) - $2,800
- Abono Platino (Única Fase) - $4,800
- Abono Boxes Oro (Única Fase) - $7,500
- Abono Boxes Diamante (Única Fase) - $10,000