La noche de este viernes 20 de noviembre la cumbia y la música sinfónica se apoderaron del Auditorio Nacional con la presentación de Los Ángeles Azules donde desde antes del inicio de su presentación ya se registraba un SOLD OUT. Poco después de las 9:00 pm la agrupación originaria de Iztapalapa apareció en el escenario para regalarle al público una velada llena de ritmo, nostalgia, arreglos sinfónicos y colaboraciones inesperadas.

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Previó a que la agrupación mexicana se adueñara del escenario del Coloso de Reforma el público pudo disfrutar de la música de Dannahi Mejía, quien fungió como artista telonera quien con sus interpretaciones puso a bailar a todos los asistentes.

¿Quiénes fueron los invitados especiales de Los Ángeles Azules?

Uno de los momentos más especiales llegó cuando la agrupación interpretó “El listón de tu pelo” junto a Denisse Gutiérrez, vocalista de Hello Seahorse!, quien acompañó a los músicos durante la parte sinfónica del espectáculo.

La lista de invitados también incluyó a la argentina Yami Safdie, quien compartió escenario para interpretar “Mis sentimientos”, así como a Jay de la Cueva, que se sumó a esta celebración musical para interpretar “17 años”, uno de los temas más emblemáticos de Los Ángeles Azules y el más solicitado por el público quien al escucharla convirtió el recinto en una enorme pista de baile.

Entre los temas que puso a bailar a toda la audiencia se encontraron: “Cumbia del infinito”, “Cumbia pa gozar”, “Entreg de amor”, “Ay amor” y sus recientes éxitos como “Pa él”, “El amor de mi vida” y “Por ella” este último título hizo que la agrupación recordara el momento que vivió el país al albergar la Copa del Mundo 2026, por lo que le pidió a todas las personas a organizar la famosa “ola”, esta dinámica provocó que la fiesta aumentará de gozo.

Finalmente, tras casi dos horas de concierto la agrupación se despidió de su público y agradeció que los acompañaran en ese momento. Sin embargo, esto no fue el final para ellos ya que tendrán que cumplir con una segunda fecha la cual está programada para este sábado 21 de noviembre.