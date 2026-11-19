El pasado 18 de noviembre la banda de rock mexicana, originaria de Monterrey, conformada por Alejandra Villarreal, Paulina Villarreal y Daniela Villarreal; The Warning, se presentó en una taquería en la Ciudad de México. De manera previa anunciaron a través de sus historias en redes sociales que se presentarían por lo que el evento contó con gran aforo creando una fila larguísima.

Las artistas se presentaron en punto de las 8:00 pm e interpretaron canciones de su último álbum de estudio “Everything’s Falling” ; Ritual, Bloodsport, Kerosene, fueron algunos de los temas que pusieron a cantar a todos los asistentes. Daniela, vocalista de la banda, aprovechó para firmar un peluche además de que reveló que su próximo concierto en el Estadio GNP Seguros contará con una gran producción ya que mencionó que se encuentran preparando algo muy especial. Por otro lado, aprovecharon para brindar con su público, mismo que no dejó de cantar.

The Warning en el Estadio GNP Seguros: Fecha y precio de boletos

Es oficial, The Warning se presentará en uno de los recintos más grandes donde se ofrecen conciertos; en el Estadio GNP Seguros. La banda, intérprete de éxitos como “Qué Más Quieres”, “Ego”, “Choke”, entre otros, subirá al escenario el próximo viernes 5 de febrero de 2027 en punto de las 9: 00 pm. Por otro lado, el precio de los boletos va desde los $806.00 pesos mexicanos hasta los $4,828.50 y $5,932.25, para paquetes VIP.

¿Cuántos Latin Grammy tiene The Warning?

Las hermanas regiomontanas Alejandra Villarreal, Paulina Villarreal y Daniela Villarreal, quienes conforman la banda de rock The warning se encuentran actualmente en uno de los momentos más importantes de su carrera ya que recientemente obtuvieron el Latin Grammy 2026 en la categoría “Mejor Canción de Rock”,por su tema “Ego” (incluido en el álbum Everything’s Falling). Hasta el momento la agrupación solo cuenta con un premio de La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación aunque en 2024 recibió la misma nominación por su tema “Qué Más Quieres” aunque lograron llevarse a casa el galardón.

Su impacto ha sido tan grande que la banda de rock protagonizará el show de medio tiempo de la NFL, en donde se llevará el partido entre los Minnesota Vikings y los 49ers, el cual se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre en el Estadio Banorte. “Nos encanta la NFL y, cada vez que colaboramos, estamos deseando repetir la experiencia. Actuar en el espectáculo de medio tiempo durante un partido internacional de domingo por la noche es un privilegio increíble”, fue parte de lo que las artistas declararon.