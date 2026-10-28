¿Qué significa realmente “La Perla”? Canción de Rosalía que está nominada a un Latin Grammy 2026 en la categoría ‘Mejor Canción del Año’

Estamos a pocas semanas de la edición 2026 de los Latin Gammy, uno de los premios de música más reconocidos de todo el mundo y este año habrán grandes gigantes de la industria enfrentándose en las nominaciones, pues Rosalía y su canción “La Perla”, apuntan por llevarse el premio a 'Mejor Canción del Año'.

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En la última década, Rosalía se ha mostrado como una de las artistas de habla hispana más destacada de la industria de la música y tras el lanzamiento de su último disco ‘LUZ’ ha demostrado que dentro de su ambición dentro de la música se habita a sí misma y a sus ideales, por lo que en todo el disco podemos ver metáforas, como interpretaciones y canciones que han creado todo un mundo y que hoy es elogiado por todo el mundo.

¿De qué trata la canción de “La Perla” de Rosalía?

El tono de voz entre Rosalía y Yahritza han logrado una gran combinación, aunque más allá de la técnica de ambas cantantes, uno de los aspectos más llamativos es la letra, sobre todo al ser una obra que salió años después de que Rosalía cancelara su boda con Rauw Alejandro, a quienes miles de fans le han atribuido la canción.

Aunque es sabido que Rauw creció en el Barrio de La Perla de Puerto Rico, lo cuál podría ser una gran indirecta, la realidad es que en España se le refiera como “perlas” a las personas que son de mala conducta, similar al “joyitas” en términos más latinos, ironizando sobre lo que cierta persona hace o dice, donde fans también recordaron su relación con C. Tangana.

Hace unos meses, la misma Rosalía explicó que se inspiró en Santa Fabiola de Roma, quien vivió un matrimonio muy tormentoso, a lo que esta ha hecho referencia en que la decencia masculina está en un mal momento, por ello es una canción llena de metáforas como “ladrón de paz”.

¿Qué canciones compiten por el premio a ‘La Mejor Canción del Año’ en los Latin Grammy 2026?

Dentro de esta esperada gala que se llevará el próximo jueves 12 de noviembre, estos son las y los artistas que estarán compitiendo por llevarse el premio en la categoría de 'La Mejor Canción del Año' del 2026:

