Mon Laferte fue una de las cantantes que tuvo presentación musical durante los Latin Grammy 2026, en donde cantó una de sus más recientes canciones ‘Femme Fatale’, momento en el que se lució con una interpretación impoluta, en donde demostró la fortaleza que ha ganado a lo largo de una vida llena de complicaciones, como la enfermedad que casi la deja fuera del mundo de la música.

En el 2025 la cantante originaria de Chile publicó una carta abierta después de haber estado inmersa en una serie de críticas de otros artistas que la acusaron de robarle el foco a compatriotas de ella en el mundo del arte. En esta carta la cantante contó que había sufrido de cáncer de tiroides en el 2010, y fue en una entrevista que declaró: “Empecé a tener problemas de voz, fui a doctor y me dijeron: ‘resulta que tienes cáncer ahí, que te está apachurrando todo, entonces hay que operarte”.

En esa misma entrevista Mon Laferte se sinceró, admitiendo que le dijo a los doctores antes de que la operaran: “si no puedo volver a cantar, no me despierten”, sin embargo la operación salió bastante favorable, aunque ella ya tenía planes b a los que podía acudir, tal vez dedicarse solo a tocar el piano, pero siempre algo relacionado con la música.

¿Cómo se hizo famosa Mon Laferte?

La cantante no tuvo un inicio fácil, en la carta abierta que publicó, declaró que había sufrido de abuso a los 7 años: “a los 11 empecé a tomar, fumar cigarro y fumar marihuana, probé la pasta a los 13″, escribió de forma desgarradora. También describió que cuando inició su carrera artística, quien era su manager, se quedaba con la mitad de todo lo que ella podía ganar a los 20 años.

A los 23 años se mudó a México con la esperanza de ganar más dinero y poder mandarle algo de esas ganancias a su familia en Chile, “canté covers en bares durante 8 años”.

Tuvo parálisis facial luego de sufrir cáncer, hasta la fecha no puede sentir el lado derecho de su rostro, intentó quitarse la vida dos veces y fue hasta los 32 años que logró un éxito en la música con su álbum Mon Laferte Vol. 1.