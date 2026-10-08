“No se queden frente al hotel"; Namjoon de BTS manda CONTUNDENTE mensaje al ARMY de Perú, Chile, Brasil y Argentina

Namjoon de BTS manda contundente mensaje al ARMY de Perú, Chile, Brasil y Argentina. Actualmente, la agrupación de pop surcoreana se encuentra de gira por Latinoamérica, como parte de su tour global “ARIRANG”. Si bien los chicos se habían mostrado agradecidos con el fandom internacional por la privacidad que les brindan, la situación ha cambiado en los últimos días, pues se han registrado aglomeraciones en los alrededores de los hoteles de la boyband, por lo que Namjoon no dudó en mandar un mensaje a los fans vía Weverse: “No se queden al frente del hotel”.

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Según expresó en el comunicado, la banda se encuentra muy feliz por estar por primera vez en Perú. No obstante, pidió a sus seguidores no quedarse frente al hotel en el que se están hospedando, tal cómo sucedió en Colombia, donde “los miembros y el personal se encuentran muy cansados”. Bajo esta línea, instó a los seguidores de los próximos países a visitar a hacer lo mismo, incluido el ARMY de Chile, Brasil y Argentina.

“Agradezco el corazón y la pasión con los que nos dan la bienvenida, pero si no descansamos lo suficiente y no dormimos, esto también afectará nuestras actuaciones con ustedes”; escribió el artista. “Así que, por favor, no solo en Lima, sino también en Chile, Brasil, Argentina y muchos otros países a los que iremos, espero que no se queden al frente del hotel. Se los estoy pidiendo. Si son los mejores fans del mundo, ARMY, lo entenderán y confío en que no lo harán. Espero que podamos tener una relación más madura y orgullosa entre nosotros (...) Muchas gracias y te amo”; concluyó.

#Namjoon compartió un mensaje en Weverse:



“Hola a todos en América Latina. Estamos en Perú en este momento. ¡Estoy muy emocionado y feliz de venir a Perú por primera vez en mi vida!



Lo mismo ocurre en Colombia, los miembros y el personal están muy cansados por las personas que… pic.twitter.com/0LYmtwxRqO — BTSchartsMX🇲🇽 (@mxcharts) October 7, 2026

¿Qué pasó con BTS en Colombia y Perú?

Los chicos de BTS visitaron Colombia y, actualmente, se encuentran en Perú, como parte de su gira global “ARIRANG”. A diferencia de su paso por otros países - y pese al llamado del fandom por evitar acudir al aeropuerto y el hotel de los chicos - la ubicación de la agrupación en Colombia terminó en diversos medios nacionales, lo que ocasionó congregaciones a las afueras del lugar en el que se encontraban hospedados, causando molestias no sólo a los idols, sino también al personal de seguridad y el resto de los huéspedes.

La situación no ha sido diferente en Perú. De acuerdo con diversos reportes, miles de fans paralizaron los alrededores del hotel de los chicos, así como las afueras del Estadio San Marcos, donde arrancarán con su gira esta misma noche, por lo que Namjoon no tuvo otra opción más que pedir directamente al ARMY que, por favor, les den privacidad.

BTS reconoce la privacidad que el ARMY le ha dado con anterioridad

Recordemos que la privacidad es un tema de suma importancia para los chicos de BTS. Y no es para menos. Al ser una de las figuras con mayor renombre a nivel global, es difícil poder llevar una vida normal. Por ello, los chicos aplauden la conducta del ARMY que respeta su espacio personal. Recientemente, V compartió un mensaje en el que se mostraba sumamente agradecido por la complicidad de sus fans:

“Casi 90 de cada 100 personas fingen que no nos conocen. Si un ARMY nos ve por la calle, fingen no habernos visto”, señaló V hace un par de meses. “Actúan como si no nos hubieran visto y siguen caminando. Para que podamos crear más recuerdos en su país. Algunos incluso desvían la mirada deliberadamente cuando nos cruzamos. Por eso somos los primeros en saludar. ‘Hola, que tengas un buen día’. A veces incluso nos damos la mano”; señaló.

ASI ES COMO DEBE SER



🐻 Los ARMYs fingen no conocernos cuando estamos en la calle. Hacen como si no nos conocieran y pasan de largo. De hecho, cierran los ojos con fuerza al vernos. Y eso nos hace muy felices, nos llena de alegría, así que los saludamos primero. pic.twitter.com/REF6tZ6ZJj — kath verá a BTS (@jnfication) August 7, 2026

¿Cuándo termina la gira de BTS en Latinoamérica?

La gira de BTS en Latinoamérica inició el 2 de octubre, con dos presentaciones en el Estadio El Campín en Bogotá, Colombia; y concluirá hasta el 31 de octubre, con tres fechas en el Estádio do MorumBIS en São Paulo, Brasil. Aquí todas las fechas:

