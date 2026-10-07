Stray Kids llevará su gira RUN IT a los cines de México: fecha y venta de boletos

De manera oficial se ha dado a conocer que Stray Kids llevará su World Tour "RUN IT", a salas de cine dentro del territorio nacional con una transmisión especial, desde el Tokyo Dome. Se espera que el legendario evento sea el próximo 7 de noviembre del 2026.

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¿Dónde ver, cuánto cuestan los boletos y a qué hora es el concierto de Stray Kids en salas de cine de México?

La transmisión en vivo del Stray Kids World Tour “RUN IT”, se llevará a cabo dentro de las salas de Cinemex este 7 de noviembre. No obstante, es importante señalar que hasta ahora la cadena de cines no ha revelado el costo final de las entradas.

Lo que sí se sabe es que la cadena de cines pondrá a la venta la preventa de las entradas para el evento el próximo 14 de octubre, por lo que solo será cuestión de tiempo para que los fans puedan conocer el costo final para disfrutar del espectáculo.

¿Cuánto podrían costar las entradas?

A pesar de que hasta ahora no se ha revelado el costo oficial de las entradas para el concierto de Stray Kids, se puede estimar un cargo de alrededor de 260 pesos para salas tradicionales o 500 pesos para salas VIP o lounge, esto si se toma como referencia los costos registrados para el live viewing de BTS en México dentro de la misma cadena de salas de cine.

¿Stray Kids vendrán a México próximamente?

Los fans de Stray Kids tendrán que esperar un tiempo considerable para que la agrupación regrese de manera física a territorio nacional, pues la banda surcoreana se presentó el pasado 25 y 26 de septiembre dentro del Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México con su gira STRAYCITY.

Por lo que, por ahora, solamente será el formato digital de la transmisión global en vivo de su concierto en el Tokyo Dome, Stray Kids World Tour "RUN IT" Live Viewing, la oportunidad para ver a la banda.