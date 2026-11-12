Revelan PRIMEROS países para la gira de KPop Demon Hunters, ¿no está México incluido?

En las últimas horas los seguidores y fans de KPop Demon Hunters han estado al tanto de las actualizaciones que se han mostrado en la página oficial de la gira mundial que tendrán próximamente. La presentación de Rumi, Mira y Zoey arriba del escenario ya está confirmada para algunas ciudades lo que ha comenzado a generar emoción entre los seguidores que esperan conocer si el espectáculo llegará a Latinoamérica.

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A través de redes sociales los fans han compartido las actualizaciones del sitio web donde aparecen ciudades de Norteamérica y Europa. Sin embargo, México no figura entre los principales destinos del fenómeno del Kpop, situación que ya ha comenzado a generar preguntas sobre la posibilidad de que HUNTR/X visite el país azteca.

¿Qué países y ciudades aparecen en las primeras revelaciones de KPop Demon Hunters?

Entre los destinos que los seguidores han identificado en el sitio de la gira se encuentran ciudades de Estados Unidos, Canadá y distintos países europeos. Al ingresar al portal oficial se ve la tierra y en color rosa se ve iluminadas las ciudades en donde harán una de sus primeras paradas. Sin embargo, las fechas aún no han sido reveladas y a partir de dónde se iniciará la gira.

A continuación te presentamos las ciudades que han sido confirmadas para albergar el KPop Demon Hunters World Tour.

Estados Unidos

Baltimore

Newark

Columbus

Chicago

Indianápolis

Belmont Park

Pittsburgh

Charlotte

Atlanta

Sunrise

Orlando

Dallas

Phoenix

Los Ángeles

Ontario

Las Vegas

Oakland

Tacoma

Canadá:

Hamilton

Europa:

Suiza: Zúrich

Italia: Milán

Países Bajos: Ámsterdam

Austria: Viena

Alemania: Berlín, Hamburgo y Colonia

Dinamarca: Copenhague

Bélgica: Bruselas

Francia: París

Irlanda: Dublín

Reino Unido: Glasgow, Birmingham y Londres

¿KPop Demon Hunters tendrá conciertos en México?

Por ahora, Ciudad de México no aparece entre las primeras ubicaciones que los fans han identificado en el sitio de la gira. Sin embargo, sssto no significa que México esté descartado, pues todavía falta conocer el anuncio completo de las ciudades que recibirán el espectáculo.