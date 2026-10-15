Carnaval de Luz presenta: The Greatest Show On Earth Tour; U2 confirma conciertos en la Ciudad de México en 2027, conoce los detalles de las preventas y posibles precios

Este jueves se ha confirmado un secreto a voces… U2 regresa a la Ciudad de México con dos conciertos imperdibles los próximos 23 y 26 de febrero de 2027 en el Estadio GNP, por lo que nosotros te contaremos todos los detalles que debes de saber como las preventas y venta de boletos para vivir esta gran experiencia, así como los posibles precios.

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Considerada como la mejor banda del mundo, U2 se estará presentando en México como parte del "The Greatest Show On Earth Tour", con el que estarán celebrando 50 años de trayectoria y su nuevo material discográfico 'Carnaval de Luz', el cual está a pocas semanas de salir.

¿Cuándo es la preventa del concierto de U2 en CDMX?

Si tú eres un fiel seguidor de la banda irlandesa liderada por Bono y compañía, tenemos detalles que no puedes pasar por alto, pues este concierto contará con diferentes tipos de preventas por parte de la boletera TikcetMaster.



La primera será la Beyond el lunes 19 de octubre a las 9:00 am y la Preventa LineUp el mismo 19 de octubre pero a las 3:00 pm ; ambas para la tarjeta bancaria participante.

y ; ambas para la tarjeta bancaria participante. La tercera preventa bancaria será la Priority el martes 20 en punto de las 09:00 am; l a cuarta preventa será la bancaria y la quinta será para fans, la cual se llevará a cabo el jueves 22 de octubre a las 10:00 am.

en punto de las 09:00 am; l será la bancaria a las 10:00 am. Finalmente, la venta general será el viernes 23 de octubre a las 10:00, por lo que te deseamos mucha suerte consiguiendo tus entradas.

U2 llega con The Greatest Show On Earth World Tour a la Ciudad de México el 23 y 26 de febrero al Estadio GNP Seguros. #PreventaBanamex 21 octubre. ¡Consigue tus boletos el 23 de octubre! https://t.co/0U7OFDPojc — Ocesa Rock (@ocesa_rock) October 15, 2026

¿Cuáles serán los precios de los boletos de U2 en México?

Aunque aún no se comparten los precios oficiales, se espera que estos vayan desde los $1,300 en gradas hasta los $7,200, por lo que habrá que estar al pendiente de los canales oficiales para conocer más detalles sobre la próxima visita de U2 a tierras aztecas, donde podremos escuchar 50 años de trayectoria así como tracks del nuevo material 'Carnaval de Luz', mismo que llegará a plataformas de streaming el próximo 13 de noviembre.

Además, se ha confirmado que la banda estará acompañada por Beck, uno de los artistas más revolucionarios de los 90's, por lo que podríamos estar por vivir uno de los mejores conciertos del año.