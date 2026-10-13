¿Qué significa la canción ‘Stairway to Heaven’ de Led Zeppelin y por qué es la canción principal en el primer tráiler de la película ‘Narnia: The Magician’s Nephew’?

Hace unos momentos que se liberó el tráiler oficial de ‘Narnia: The Mafician’s Nephew’ (El Sobrino del Mago), una de las películas más esperadas de este universo creado por C.S. Lewis, que nos ha dado algunos detalles más que interesantes y uno que no podía quedar de lado es la canción seleccionada para este.

Te puede interesar: Narnia y Harry Potter están conectados? La teoría que relaciona a los Pevensie con los fundadores de Hogwarts

Para sorpresa de propios y extraños, la canción que pudimos escuchar como parte de este primer tráiler fue la mítica “Stairway To Heaven”, (Escalera al Cielo), canción que es considerada como una de las mejores de Led Zeppelin e incluso de toda la historia del rock por su significado poético, lírico y musical donde sus autores Robert Plant y Jimmy Page hablan sobre el materialismo y la falsa espiritualidad.

¿De qué trata la canción “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin?

Considerada como una verdadera obra de arte, la canción “Stairway to Heaven” fue lanzada en el año 1971, perteneciente al disco ‘Led Zeppelin IV’, uno de los discos de estudio más aclamados de la banda británica, en donde como agrupación habían llegado a un entendimiento y nivel único, por lo que el contenido lírico e instrumental de la canción “va más allá”, por lo que el uso de esta en el tráiler de ‘Narnia: The Mafician’s Nephew’ podría ser un “spoiler”.

"Hay una dama que está segura

De que todo lo que brilla es oro..."

La historia comienza narrando la historia de una mujer que busca comprar la escalera al cielo representando a las personas materialistas retratando el significado moderno de la “divinidad”, aunque al final la misma letra habla sobre la posibilidad de que aún se pueda encontrar un mejor camino haciendo de lado lo superficial.

¿Por qué “Stairway to Heaven” es la canción principal de la película ¿Narnia: The Mafician’s Nephew’?

A casi 55 años de haberse publicado, han habido un sin fin de relatos y datos sobre esta canción y algunos de los más llamativos es que presuntamente el vocalista de Led Zeppelin, Robert Plant se habría inspirado en relatos folclóricos de Lewis Spence sobre artes mágicas.

Haciendo énfasis sobre las artes mágicas, Plant y Page habrían aceptado la petición por parte de la directora Greta Grewing de usar por primera vez esta canción en una película debido al mensaje que se quiere dar, donde además se ha ligado que ambos músicos han sido fanáticos del trabajo de C.S. Lewis y Las Crónicas Narnia, por lo que la directora les compartió el metraje y convenció a las leyendas del rock.