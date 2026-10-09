Alvaro Díaz en el Palacio de los Deportes de la CDMX: Horarios, setlist y todo lo que debes de saber del concierto como parte del OMAKASE TOUR

Este viernes comienzan los conciertos de CDMX de unos de los artistas urbanos del momento, pues Alvaro Díaz hará suyo el Palacio de los Deportes con los tres sold-outs que el puertorriqueño consiguió como parte del OMAKASE TOUR.

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Alvarito se estará presentando todo el fin de semana en un gran recorrido musical tras haber dicho “sayonara”, aunque en esta ocasión el final abierto es una experiencia distinta, pues el viaje interior y todo lo vivido y aprendido le darán a esta serie de conciertos un nuevo aire que todos sus fans amarán.

¿Cuál es el setlist de Alvaro Díaz en el Palacio de los Deportes de CDMX?

En esta ocasión “el nene” viene presentando su último álbum de estudio ‘OMAKASE’, el cuál llega en una época donde se busca un nuevo sonido que redefina lo urbano y trascienda más allá de lo establecido, por lo que en estas presentaciones podremos esperar el siguiente setlist:



SICHEF.

MDF.

FATAL FANTASSY

BIMEL.

PLN

TREINEL.

LENTITO

BABYRECORDS.

PIENSO EN TI.

Problemón

BYAK

SELEDA.

GATITAS SANDUNGUERAS VOL.1

1000CANCIONES

MAMI 100PRE SABE

Llori Pari

EN LA MISMA CIUDAD.

PARANORMAL

Uwi

EXXXSTASY

KILO.

XQ ERES ASÍ

RAMONA FLOWERS

NO PODEMOS SER AMIGOS.

EN PR NO HACE FRÍO

JPN

Babysita </3

MALASNOTICIAS.

QUIÉN TE QUIERE COMO EL NENE

PERDISTE EL EMMY.

YOKO

Reina pepiada

INAROW62.

LAULTIMACENA.

Es importante que sepas que cada presentación tiene "El Menú del Día", en donde en cada una presentará una canción exclusiva.

¿A qué hora inicia el concierto de Alvaro Díaz en el Palacio de los Deportes?

Se ha informado que el Palacio de los Deportes abrirá sus puertas en punto de las 6:00 pm este viernes y sábado, pues el concierto dará inicio a las 8:00 pm.

Por otro lado, el día domingo 11 de octubre el concierto iniciará a las 7:00 pm, por lo que el recinto estará abriendo sus accesos a las 5:00 pm.

Nos vemos en el Palacio de los Deportes con el Omakase Tour. La cena está servida. 👨‍🍳🐙 https://t.co/WKvG1pH25K — Ocesa Total (@ocesa_total) October 9, 2026

Caos vial en CDMX; ¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes al concierto de Alvaro Díaz?

El Palacio de los Deportes está sobre la avenida Río Churubusco y Viaducto Río de la Piedad en la alcaldía Iztacalco y para llegar en transporte público tienes varias opciones, aunque este viernes 9 de octubre el sistema de Metrobús ha presentado suspensión de rutas debido a manifestaciones.

