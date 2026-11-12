Este jueves se confirmó el regresó de Phoebe Bridgers a México, quien llegará a la capital el próximo 13 de mayo cerrando la primera parte de su gira ‘The Lost Tour 2027’, noticia que emocionó a todos sus seguidores aztecas pues hoy en día es considerada como una de las cantautoras más influyentes tanto en el pop como en el rock.

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En esta ocasión Phoebe no viene sola, pues se confirmó que para su concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX estará acompañada por Christian Lee Hudson otro de los artistas dentro del folk que han sabido dejar su huella en la escena mundial moderna.

Phoebe Bridgers anuncia concierto en la CDMX

Siendo que la artista estrenó su último disco de estudio ‘Lost Weekend’ en agosto pasado tras seis largos años de espera, Phoebe Bridgers llega al Palacio de los Deportes de la CDMX por primera vez en un show personal, y qué escenario tendrá para su debut tras haber estado en el Corona Capital 2022.

En esta ocasión llega con una etapa más madura y experimentada a presentar este último trabajo y demás éxitos de su discografía, que si bien es relativamente corta, nadie puede negar lo influyente que ha sido desde su debut hace más de 10 años.

Preventa y venta de boletos para el concierto de Phoebe Bridgers en México este 2027

Se ha confirmado a través de redes sociales que el concierto tendrá varias ventas y preventas, siendo el siguiente orden: