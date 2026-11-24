Este martes 24 de noviembre se ha publicado el cartel oficial del festival de música Tecate Pal’ Norte 2027 y sí, nos hemos llevado una gran cantidad de sorpresas dentro de los headliners así como en las letras más chicas, pues además de diverso, ha conseguido reunir a una gran cantidad de artistas nacionales e internacionales como Travis Scott, Kenia OS, Charli XCX, Young Miko o Post Malone.

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Si hay un detalle que ha llamado la atención de varios de los asistentes es que hay algunos actos que aparecen dos veces en el cartel dividido por día e incluso con símbolos como lo es un asterisco o un círculo pequeño y su explicación podrá feliz a más de uno de los fans, pues como parte de llevar los shows a un nuevo nivel y ampliar los formatos, habrán artistas que se presentarán de manera acústica o incluso con un DJ Set.

¿Qué artistas estarán dos días en el Tecate Pal’ Norte 2026?

De momento son cuatro los actos que se estarán presentando dos ves en el festival, siendo:

Ed Maverick (Sábado full set y domingo acústico)

(Sábado full set y domingo acústico) Bandalos Chinos (Sábado acústico y domingo full set)

(Sábado acústico y domingo full set) Leon Bridges (Sábado acústico y domingo full set)

(Sábado acústico y domingo full set) Odisseo (Sábado acústico y domingo full set)

En ediciones anteriores se ha contado con un escenario especial para estos actos, aunque por ahora no se ha confirmado si estos se repetirán o tendrán un acomodo especial.

¿Qué precio tienen los boletos del Tecate Pal’ Norte 2027?

Hace un par de semanas que el festival lanzó su venta “tempranera”, aún sin el cartel revelado en donde los precios eran más baratos, mismo que en General, tenía un precio de $4,820; General Plus $5,975; Ascendente $7,480 y el VIP que costaba $10,105.

Esta fase se agotó en pocas horas de acuerdo con la plataforma de TicketMaster, por lo que el mismo Tecate Pal’ Norte confirmó que será hasta el próximo martes 01 de diciembre en punto de las 2:00 pm que sabremos los nuevos precios en la venta general.