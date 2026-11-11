Esta madrugada el mítico festival de Coachella sorprendió a todo mundo (luego de que SZA filtrara algunas participaciones) y reveló su cartel oficial para la edición 2027, en donde hay de todo, desde rock, pop, rap, reguetón… Los géneros que uno espera que predominen en estos tiempos.

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Tras años de haber estado poniendo el ojo en los corridos tumbados y reguetón mexicano, esta vez nuestro país contó con una menor exposición y de hecho solamente un artista nacional se estará presentando en el festival californiano, siendo la banda conocida como La Texana.

¿Quién es La Texana? Conoce la banda mexicana que formará parte del Coachella 2027

Con más de 5 años remando en la industria musical, La Texana es un proyecto orgullosamente tijuanense el cuál es liderado por el cantante, músico y productor Josué Ramírez, aunque durante sus actos en vivo se presenta con full band, es él quien está detrás de todo el proyecto.

Grabando de manera casera sus primeras canciones tras la pandemia, Josué tuvo una gran recepción de una escena que juntaba lo indie con post-punk, siendo que solo se valía de su guitarra y una computadora.

Fue en 2023 que tras haber lanzado varios sencillos como “Resiste”, “No me quites tu calor” o “Siempre me cuesta regresar”, publicó su primer EP ‘El Morro’.

Tras años ganando mayor notoriedad en México con un sonido característico, presentándose en festivales nacionales e internacionales y ascendiendo con un público sólido fue que presentó en 2025 su primer disco ‘la casa que cae’.

Hoy, siendo uno de los proyectos que logró despuntar en la escena mexicana, formará parte del festival de Coachella 2027 el cuál estará liderado por artistas como Dua Lipa, Madonna, Tame Impala, Weezer, SZA, Daddy Yankee y Don Toliver.

¿Cuándo es Coachella 2027?

Como sabrás, el festival de Coachella ha crecido de gran manera, siendo imposible que logren contener tanta gente en un mismo fin de semana, por lo que desde hace algunas ediciones, se celebra en dos semanas distintas.

La primera jornada será del 9 al 11 de abril y la segunda del 16 al 18, por lo que veremos a La Texana triunfar en un escenario mítico por un par de días.