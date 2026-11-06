Este viernes 06 de noviembre, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical mejor conocido como Vive Latino o “El Vive” para los cuates reveló el cartel de su edición del 2027 así como los precios que tendrán la mayoría de los abonos, en donde habrá unos que lleguen hasta los 10 mil pesos.
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Con un cartel con artistas y bandas como Latin Mafia, Ed Maverick, Carla Morrison, Milo J, Mötley Crüe y Turnstile a la cabeza para musicalizar el próximo sábado 13 y domingo 14 de marzo, este año parece que la apuesta es clara: retomar al público hispanohablante y traer a bandas internacionales que además de pasar por un gran momento, cuentan con historia y proyección.
¿Cuál es el precio de los boletos del Vive Latino 2027?
Como era de esperarse, primero se venderán los boletos de manera conjunta, mejor dicho en abonos, en donde se incluyen los dos días del festival; los cuáles tendrán estos precios:
- Abono General (Fase 1) - $2,800
- Abono Platino (Única Fase) - $4,800
- Abono Boxes Oro (Única Fase) - $7,500
- Abono Boxes Diamante (Única Fase) - $10,000
¿Cuándo es la preventa y venta de boletos del Vive Latino 2027?
Este mismo viernes se dio a conocer que la preventa bancaria y venta al público general será la siguiente semana en estos días:
- Beyond - 9 de noviembre a las 9:00 am
- Priority - 10 e noviembre a las 9:00 am
- Preventa bancaria - 11 de noviembre a las 2:00 pm
- Venta general - 12 de noviembre a las 2:00 pm
¿Qué artistas estarán en el Vive Latino 2027?
Con nombres nacionales e internacionales, así como con una gran diversidad de géneros, estas son las bandas y artistas que se presentarán en el Estadio GNP como parte del Vive Latino 2027:
- 31 Minutos
- Adanowsky
- Amandititita
- Andrés Cepeda
- Astro
- Ataque 77
- Bacilos
- Bandalos Chinos
- Barry B
- Carla Morrison
- Belafonte Sensacional
- Carlos Ares
- Cuca
- Carolina Durante
- Cultura Profética
- Diles que No Me Maten
- Ed Maverick
- Entre Compas
- Dromedarios Mágicos
- Epica
- Inspector
- Jumbo
- La Lom
- Kasabian
- La M.O.D.A.
- Kase.O
- La Santa Cecilia
- La Gusana Ciega
- Laureano Brizuela
- Latin Mafia
- Leo Rizzi
- Los Auténticos Decadentes
- Liquits
- Los Tres
- Los Vaguens
- LTD Rock
- Mi Banda El Mexicano
- Mike D
- Milo J
- Modelo
- Mötley Crüe
- Música Pa Mandar a Volar Vol. 3
- Niña Polaca
- Placebo
- Paloma Morphy
- Punk Rock Karaoke
- Ozomatli
- Polymarchs
- Skatalites
- Residente
- The Wookies
- Turnstile
- Ximena Sariñana
- Tino el Pingüino
- Zurdok