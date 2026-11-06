Este viernes 06 de noviembre, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical mejor conocido como Vive Latino o “El Vive” para los cuates reveló el cartel de su edición del 2027 así como los precios que tendrán la mayoría de los abonos, en donde habrá unos que lleguen hasta los 10 mil pesos.

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Con un cartel con artistas y bandas como Latin Mafia, Ed Maverick, Carla Morrison, Milo J, Mötley Crüe y Turnstile a la cabeza para musicalizar el próximo sábado 13 y domingo 14 de marzo, este año parece que la apuesta es clara: retomar al público hispanohablante y traer a bandas internacionales que además de pasar por un gran momento, cuentan con historia y proyección.

Cartel del Vive Latino 2027 El festival de música reveló su cartel para la edición de 2027. (Vive Latino)

¿Cuál es el precio de los boletos del Vive Latino 2027?

Como era de esperarse, primero se venderán los boletos de manera conjunta, mejor dicho en abonos, en donde se incluyen los dos días del festival; los cuáles tendrán estos precios:

Abono General (Fase 1) - $2,800

Abono Platino (Única Fase) - $4,800

Abono Boxes Oro (Única Fase) - $7,500

Abono Boxes Diamante (Única Fase) - $10,000

¿Cuándo es la preventa y venta de boletos del Vive Latino 2027?

Este mismo viernes se dio a conocer que la preventa bancaria y venta al público general será la siguiente semana en estos días:

Beyond - 9 de noviembre a las 9:00 am

Priority - 10 e noviembre a las 9:00 am

Preventa bancaria - 11 de noviembre a las 2:00 pm

Venta general - 12 de noviembre a las 2:00 pm

¿Qué artistas estarán en el Vive Latino 2027?

Con nombres nacionales e internacionales, así como con una gran diversidad de géneros, estas son las bandas y artistas que se presentarán en el Estadio GNP como parte del Vive Latino 2027: