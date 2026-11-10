Calle 13 además de ser un banda muy reconocido en el genero urbano, dentro de su carrera artística en el 2011 se han destacado por ganar en una sola noche un total de 9 gramófonos de 10 nominaciones de los Latin Grammy, obteniendo los siguientes reconocimientos:

Mejor video musical versión corta: Calma Pueblo

Canción del Año: Latinoamérica

Álbum del Año: Entren los que Quieran

Productor del Año

Mejor Canción Alternativa: Calma Pueblo

Mejor Canción Urbana: Baile de los Pobres

Mejor Álbum de Música Urbana: Entren los que Quieran

Grabación del Año: Latinoamérica

Mejor Canción Tropical: Vamo’ A Portarnos Mal

Sin embargo, ya llevan aproximadamente 11 años desde que se separaron, pero ningún artista ha sido capaz de romper el récords. Ni siquiera Bad Bunny, artista igualmente originario de Puerto Rico, quien en el 2025 ganó 5 reconocimientos, aunque obtuvo un buen número, no fue suficiente para superar al dueto.

¿Por qué se separó Calle 13?

Muchos de nosotros conocimos a Calle 13 por su colaboración con Café Tacuba en la canción de “No hay nadie como tú” (2008), melodía con la que pudieron impulsar su carrera, pero ya era una banda que ya era reconocida por sus existos anteriores. Dentro de sus años de carrera, la agrupación de Puerto Rico se encargó de ganar un total de 22 gramófonos de 31 nominaciones del Latin Grammy.

Sin embargo, para el 2015, después de varios éxitos, los fans fueron sorprendidos cuando se anuncio la separación de la banda en redes sociales.

Dentro de varios medios, se menciona que “Residente” el vocalista principal ya tenía ganas de iniciar su carrera como solista, no solo él, ya que igualmente quería que su hermana iLe (Ileana Cabra, corista de Calle 13), igualmente pudiera tener la oportunidad de hacer algo propio.

¿Por qué se llamaban Calle 13?

¿Calle 13? Seguramente todos en alguna ocasión nos preguntamos la razón del nombre que tenía la agrupación de Puerto Rico.

Se menciona que era el nombre de la calle en la que crecieron René Pérez (Residente) y Eduardo Cabra (Visitante) en Trujillo, de igual manera sus apodos se debe a la identificación que solían dar ante el guardia de seguridad para ingresar a su vivienda.