Sin duda alguna, uno de los artistas de regional mexicano que más impacto y éxito han tenido en la industria ha sido Carín León, quién en esta ocasión está nominado a Álbum del Año en los Latin Grammy 2026 por su proyecto “Muda”, el cual lanzó el 7 de mayo del presente año y con el que el artista combinó el regional con otros géneros como blues e incluso electrónica; es decir, mostró una nueva propuesta musical, esto para representar un poco de Hermosillo, lugar de donde es originario en Sonora.

¿Qué hace especial al álbum “Muda” de Carín León?

Este álbum es uno de los más especiales para el artista, intérprete de éxitos como “Primera cita”, “Según Quién”, “Que Vuelvas”, entre otros ya que “Muda”. Este disco hace referencia a la “H” muda de Hermosillo, pero también refleja el cambio. De acuerdo con el artista, con este proyecto pudo mostrar cosas que antes no tenía permitido hacer. Este proyecto cuenta con un total de 14 canciones y solo hay dos colaboraciones; una con Juanes y otra con Rawayana. De acuerdo con el cantante quiso unirse con ambos artistas ya que les gusta lo que hacen.

Por otro lado, este álbum de estudio cuenta con su propia versión Deluxe, la cual es “MudaH” y cuenta con un total de 19 canciones, en donde sumó a Ryan Castro, es decir, apostó por una fusión del regional mexicano con el género urbano.

Latin Grammy 2026: Fecha y lugar en el que se llevarán a cabo

La 27.ª entrega de los Latin Grammy, uno de los galardones musicales a nivel internacional más importante de la industria, se realizará este próximo jueves 12 de noviembre de 2026, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

Los nominados son aquellos que publicaron música desde el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. Esta edición contará con 60 categorías.

Algunos de los artistas que se han confirmado para que formen parte de las presentaciones artísticas son Anitta, Bad Gyal, Banda Los Recoditos, Bizarrap, Carín León, Daddy Yankee, Feid, Fonseca, Grupo Frontera, Grupo Niche, Jay Wheeler, Jorge Drexler, Juanes, Kany Gracía, Karol G, Luis Enrique, Mon Laferte, Nathy Peluso, Rawayana, Reik, Rosalía, Silvana Estrada, The Warning, Vivir Quintana y Xavi.