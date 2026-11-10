En las últimas horas ha surgido un rumor que ha emocionado a todos los STAY de nuestro continente, pues se ha comentado que Stray Kids podría regresar a Latinoamérica el próximo año como parte de la gira mundial ‘RUN IT’, pues esta aún podría anunciar más fechas como parte de esta etapa que inician.

De momento esta gira cuenta con fechas confirmadas para países de Asia, Europa así como en Estados Unidos y Canadá, aunque no se han anunciado conciertos en México o Latinoamérica, por lo que millones de fans de habla hispana están al pendiente sobre ser parte de esta gira que no contará con la participación de Lee Know debido a que iniciará su servicio militar en 2027.

Strak Kids anuncia gira mundial para 2027

Sin duda alguna, la agrupación de KPop está atravesando uno de sus mejores momentos, por lo que el anuncio de su gira ‘RUN IT’ complementa su crecimiento luego de que este 2026 ‘STRAY CITY’ conquistara Latinoamérica con mini festivales que dejaron al público con ganas de más.

Si bien, este temática fue especial para algunos países de LATAM, eso podría explicar la ausencia de ciudades en la gira de 2027, aunque en las próximas semanas no se descarta la posibilidad de la suma de nuevas fechas para países como México, Colombia, Argentina o Chile.

La nueva gira de Stray Kids, ‘RUN IT’ viene junto a su último lanzamiento, “THIS & THAT”, el cual debutó en el n.º 1 de Billboard 200. Llegando a ser el primer grupo de la historia en hacer debutar sus primeros nueve álbumes que entraron en la lista directamente en el n.º 1. Este logro amplió aún más su récord como el grupo de K-pop con más álbumes n.º 1 en la historia del Billboard 200, así como el grupo con más álbumes n.º 1 en el Billboard 200 del siglo XXI.

¿Cuándo inicia su servicio militar Lee Know de Stray Kids?

De acuerdo con el comunicado emitido por JYP Entertainment, se espera que Lee Know inicie su servicio militar en los primeros meses del 2027, por lo que como ha pasado con más agrupaciones, este deberá de hacer una pausa temporal.

La fecha en que terminará el servicio militar dependerá de qué mes sea en que lo inicie, aunque se cree que podría ser una gran baja para la agrupación, pues este sería el primer miembro en hacer este servicio, por lo que no se sabe cómo es que el resto lo presentará.