Este miércoles 18 de noviembre una de las bandas más importantes de la escena rock mexicana sorprendió a sus fans de la CDMX pues sin pedir un cambio que les sobre… ¡The Warning dieron un concierto en una arquería! Evento que fue anunciado en sus redes sociales.

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A pocas semanas de haber lanzado su 5to álbum de estudio “Everything’s Falling”, The Warning consintió a su público chillando en una popular taquera de Reforma conocida como Tacos Atarantados.

The Warning se presenta en la taquería Los Atarantados

Como si se tratara de un miércoles más en la CDMX, las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal ofrecieron un show completamente gratuito a un par de meses de arrancar su gira mundial ‘Everything’s Falling World Tour 2027’, misma que justamente arranca en el Estadio GNP.

Esta gira mundial solo es un reflejo del gran momento que las hermanas viven, dejando el nombre de México en alto llegando a diferentes continentes del mundo, pues no es secreto que son todo un éxito en Europa.

¿Quiénes son The Warning?

Si eres fanático del rock, lo más seguro es que ya hayas escuchado su nombre y sacudido la melena con sus canciones, pero si aún no las has escuchado, es importante que sepas que estas hermanas regiomontanas han sacudido la escena del rock en México y el mundo.

Este 2026 están haciendo historia pues hace unos días lograron hacerse del Latín Grammy a ‘Mejor Canción de Rock’ con su tema “Ego” y lograron colocar en el #1 de la lista Billboard Mainstream Rock AirPlay el sencillo “Kerosene”, ambos temas de su último disco.

Por si fuera poco, Paulina, la baterista fue nombrada como la Rock Drummer of the year en los Drumeo Awards 2023 y Best Rock Drummer of the year por Modern Drummer.