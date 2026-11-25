Dentro del amplio repertorio de canciones que siguen dando de qué hablar dentro del repertorio de la familia Elizalde es “En el tiempo de los Apóstoles”. No obstante A pesar de lo que muchos podrían pensar, esta interpretación de Elizalde pertenece a su hermano “El Chico” Elizalde y hace referencias religiosas para contar en doble sentido la fiesta, los excesos y el comportamiento humano.

¿De qué trata “En el tiempo de los apóstoles” y por que se confunde con “Los Pajaros”?

El peculiar tema de “Los apóstoles” utiliza el humor para hacer referencias religiosas con la supuesta intención de contar en doble sentido sobre las fiestas, los excesos y el comportamiento del ser humano. La narrativa de la canción recurre a la figura de los apóstoles para construir una sátira popular con un estilo de picardía.

Además, esta interpretación llama la atención por la manera neutra en que se interpreta, pues el cantante no marca demasiado los acentos ni las variaciones habituales. Además, mantiene un tono uniforme con pocas variaciones de entonación.

¿Qué canción interpreta Valentín Elizalde?

“Los Pájaros” forma parte del repertorio del Gallo de Oro y aparece en su álbum En vivo, Vol. II, publicado en julio de 2006. La canción tiene un tono humorístico y aborda, entre otros temas, las reuniones, el consumo de alcohol y las consecuencias de la fiesta.

¿Por qué se confunden las canciones?

Para los fans del “Gallo de Oro”, la coincidencia entre “Los Pajaros” y “Los apostoles” se debe a la publicación de videos del cantante interpretando ambos temas bajo el mismo nombre, ganando viralidad en redes sociales.

¿Quién es el “El Chico Elizalde”?

El Chico Elizalde, cuyo nombre real es Juan Francisco Elizalde Valencia, es un cantante mexicano de música regional y hermano menor de Valentín “El Gallo de Oro”. . Comenzó su carrera con el nombre artístico de El Chico Elizalde y posteriormente adoptó el nombre de Francisco “El Gallo” Elizalde, como homenaje al legado musical de su padre y su hermano.